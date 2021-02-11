Üç aylar başlangıcı ne zaman? - 3 aylar başlangıç tarihi ve dini günler takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç ayların ne zaman başladığı açıklandı.

13 Şubat Cumartesi Receb ayı ile birlikte üç aylar başlıyor. Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili de 18 Şubat Perşembe günü olacak.

İlk kandilin ardından ikinci kandil ise Miraç Kandili ve 10 Mart Cumartesi günü olacak.

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ise 25 Mart Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayının ilk kandili olan Berat Kandili de 27 Mart Cumartesi günü olacak.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı içinde bulunan Kadir Gecesi ise 19 Mayısıs Salı günü olacak.

Ramazan Bayramı tarihi nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 takvimine göre Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan 2020 Cuma günü olup son günü ise 12 Mayısıs Cumartesi.

13 Mayısıs Pazar günü ise Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak. Ramazan Bayramı’nın son günü ise 15 Mayısıs Salı günü olacak.