UBER geri dönüyor! UBER ne zaman Türkiye'de hizmete başlayacak? UBER'in sahibi kim?

Geçtiğimiz dönemlerde sarı taksiler ve UBER arasında yaşanan gerginlikler sonrasında UBER Türkiye’de yasaklanmıştı. Yeni gelişmeler ile birlikte anlaşma sağlandığı ve UBER’in tekrar Türkiye’de hizmet vereceği açıklamaları sonrasında pek çok kişi UBER’i araştırma başladı.

UBER’in sahibi kimdir?

Amerikan merkezli olan UBER ülkemizde faaliyetlerine başladığında pek çok kişinin sevdiği ve kullandığı UBER taksicilerin işlerini aksattığı nedeni ile açılan davayı kaybederek ülkemizden çekilmişti. Dava sonucunda hükümet ile görüşmeler yapan UBER yetkililer anlaşma sağlandığını ve tekrar Türkiye’de hizmet vereceklerini açıkladıktan sonra vatandaşlar UBER’i araştırmaya başladı.

ABD Kalifoniya’da kurulan UBER, mobil bir uygulama üzerinden hizmet sağlamaktadır. 2009 yılında Travis Kalanick ve Garrett Camp isimli iki arkadaş tarafından kurulan UBER kısa sürede 58 ülke ve 300 şehirde hizmetine başlamıştır. 4 yıl ülkemizde hizmet veren UBER yaşanan aksilikler sonucunda hizmetten çekilmiştir.

Travis Kalanick kimdir?

Şirketin CEO’su olan Kalanick ABD vatandaşı olan bir girişimcidir. 4.8 milyar dolar serveti ile Forbes en zengin insanlar listesinde yer alan 44 yaşındaki Kalanick şirketin kurucusudur.

Garret Camp kimdir?

UBER’in ikinci ortağı olan ve Kanada vatandaşı olan Camp 39 yaşınadır. Forbes en zengin iş insanları listesine girmeyi başaran Camp UBER’i Kalanick ile konuşarak hayata geçişrmiştir.