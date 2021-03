UAVT adres kodu nedir? NVİ UAVT adres kodu oluşturma işlemleri

UAVT adres kodu nedir?

İkamet ettiğimiz yerin sokak,mahalle, cadde gibi bilgilerini her yere bildiriyoruz. Bu tarz bildirmeler yerine, ikamet yerini belirten, her yerleşim yeri için farklı olarak belirlenen numaralara adres kodu denir. Ulusal Adres Veri Tabanı, konut adreslerinin bulunduğu sistemdir. Her apartman için 10 haneli ev kimlik numarası, ev için 9 rakamlı numara verilmiştir. Hem kolay hem de güvenilir bir sistemdir.

UAVT adres kodu nasıl oluşturulur?

Adres kodları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ulusal veri tabanı sistemine kaydedilmektedir. Yerleşim yerinizi değiştirdiğiniz takdirde 20 gün içerisinde bildirmeniz zorunludur. E-Devlet üzerinden kod oluşturulabilmektedir.

Nüfus Müdürlükleri, NVİ web sorgulama, su ve elektrik idareleri, dış temsilcilikler ve E-devlet sistemi üzerinden adres kodu oluşturma,doğrulama işlemi ve yer değişikliği işlemi yapılabilmektedir.

DASK poliçesi yaptıran kişiler, sorgulama için web sitesini ya da E-devlet sistemini kullanabilirler.

Muhtarlık adres sorgulama

Yapılacak farklılıklar Nüfus Müdürlükleri tarafından sağlanmaktadır. İlk olarak buraya başvurmak gerekmektedir. Ayrıca muhtarlıklardan ikametgah kodu ve diğer detaylara da ulaşım sağlanabilmektedir. TC kimlik ile başvurulduğu takdirde muhtarlıklardan kapı numaranıza kadar her türlü bilgiyi elde edebilirsiniz.

NVİ adres kayıt sistemi

NVİ yerleşim yeri sorgulama ekranı

Yerleşim yeriniz belli olduğu takdirde her türlü konum için kodlarınız tanımlanır. Adres doğrulama ve öğrenme işlemi için Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün uygulaması olan AKS ile doğrulama ekranına ulaşım sağlayabilirsiniz. Öncelikle NVİ sitesine giriş yapılması gerekmektedir. Daha sonra sorgula butonuna tıklanır ve açılan ekranda güncel ikametgah bilgileri doldurulur. Verilen adres bilgilerine göre haritada bulunduğunuz yer gösterilir. Yerleşim yerinizin bulunduğu kısım kapı numarasına kadar gösterilir. Kimlik bilgilerinin olduğu yerde doğrulaya tıklanır. TC bilginiz ile sorgulama işlemi yapılır. Kodunuz 10 haneli kimlik numarasıdır. Ev kodunuz ise 9 hanelidir.

Güncel yerleşim yeri bilgilerinizi buradan görüp kontrol edebilirsiniz. Web sayfası üzerinden ana sayfadaki linke tıklayarak adres detay bilgileri giriş yapılır. Sonra bağımsız kısımların kimlik numarası listelenir ve TC ile doğrulama yapılarak güncel ikametgah adresiniz gözükür. Kontrol et kısmına tıklanarak bilgi edinebilirsiniz.

E-devlet adres kodu bulma

Öncelikle E-devlet uygulamasına giriş yapılır. Nüfus işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ana sayfasına giriş yapılır. NVİ adres bilgileri kısmından doğru yerleşim yeriniz ve menis adresiniz görünür. Bu sayfada çıkan bilgileri doğrulamanız gerekmektedir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik ya da yanlışlık var ise E-devlet üzerinden değişiklik yapabilirsiniz. Nüfus Müdürlüklerine de başvuruda bulunulabilmektedir.

E-devlet adres değişikliği yapma işlemi

Yerleşim yeri değiştiği zaman belirlenen yasal süresi içerisinde gerekli kurumlara bu değişikliği bildirmek zorunludur. İkamet edilen adresler için E-devlet online başvuru ekranı kullanılabilmektedir.

İlk olarak E-devlet’ e giriş yapılmalıdır. NVİ Genel Müdürlüğü’nün adres değişikliği bildirimi kısmı açılır. Kendim için adres değişikliği bulunacağım seçeneğine tıklanır. Bunun yanı sıra kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım bölümünden de başvuru yapılabilir. Daha sonra taşınma tarihi, gün ay yıl olarak yazılır. Sonraki sayfaya geçilerek konut bilgileri il,ilçe, herhangi başka bir eviniz varsa yerleşim bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girilir. Verilen doğrulama seçeneklerinden biri seçilir. Adres kodu böylece öğrenilebilir ya da değişiklik yapılabilir.

DASK adres kodu öğrenme işlemi

DASK yaptırmak, deprem zamanında yaşanacak olumsuz olaylardan korunmak için 2013 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Yaptırmayan kişiler herhangi bir afet durumunda yardımlardan faydalanamamaktadır. DASK sisteminden poliçe bedeli ve prim hesaplama, poliçe adres kodu sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

İlk olarak, güncel nüfus kaydında adres doğrulaması yapılmalı ve E-devlet sisteminden kodunuzu öğrenmeniz gerekmektedir. Sonra DASK poliçe bedeli ve primi buraya tıklanarak,konut adres detayları,yapı tarzı, inşa edildiği yıl gibi bilgiler doldurulur. Her sene yenilenen poliçe için, bankalar,sigorta acenteleri, online web sitelerinden başvuru yapılabilir. DASK poliçesinde yerleşim yeri kodu bulunmaktadır.

Kargo adres kodu kullanma

Eski sisteme göre mahalle, cadde, sokak gibi bilgiler girilmeli ve adresler böyle belirlenmeliydi. Fakat yeni uygulamada 10 haneli kodlar ile yer bildirimleri sağlanabilmektedir. Adres eksikliği ya da yanlışlığı nedeni ile kargocular oldukça sıkıntı çekmekte idiler. Fakat yeni gelen uygulama ile artık işleri daha da kolay olacak.