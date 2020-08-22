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TYP numarası nedir? İŞKUR TYP numarası nasıl ve nereden alınır?

İŞKUR TYP programıyla vatandaşlar belli alanlarda görevlendiriliyor. Bu programlarla çeşitli alanlarda görev yapan kişilere belli ücretler ödenmektedir. İŞKUR’un sunduğu bu imkandan faydalanmak isteyen vatandaşlar TYP numarası nasıl ve nereden alınır sorusunu araştırıyor.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:35
TYP numarası nedir? İŞKUR TYP numarası nasıl ve nereden alınır?
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İŞKUR TYP programları sayesinde birçok vatandaş toplum yararına bir işe yerleştirilip görevlendiriliyor. Söz konusu programlarda çalışan kişilere belirli ücretler ödeniyor. Birçok kişi İŞKUR’un sağladığı bu imkandan faydalanmak istiyor.

TYP numarası nereden ve nasıl alınır?

İŞKUR TYP programında görev almak için TYP numarası alınmalıdır. TYP ilanına başvuru yapıldığında sistem otomatik olarak TYP numarası vermektedir. Başvuru yapılan ilanın sonucu da İŞKUR’un sitesinde yayınlanıyor.

TYP’den hangi alanlarda ve kaç saat çalışılır?

TYP programı kapsamında başvuru yapan kişiler haftalık 45 saat görev yapmaktadır. Görev yapılan alanlar ise şu şekildedir;

Çevre temizliği alanlarında,

Kamusal alt yapının yenilenmesi için,


Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan resmi okulların çevre düzenlemesinde,

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan resmi okullarda bakım, onarım ve temizlik işlerinde,

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın muhafaza edilmesi için,

Çevre ağaçlandırılması için,

Park düzenlemeleri için,

Vadilerin ve derelerin ıslahı için,

Erozyon engelleme



Son Güncelleme: 22.08.2020 23:35
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Anahtar Kelimeler:
IşkurTYP
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