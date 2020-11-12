Twitter'da Ankara Kuşu hesabı kimindir? Hesabı kim yönetiyor? Oktay Yaşar Kimdir?

Twitter'da "Ankara Kuşu" hesabıyla tanınan ve çok popüler olan Oktay Yaşar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmış ve ardından serbest bırakılmıştı. Son duruşmanın ardından sanık ve avukatı davanın esasına göre savunma yaptıktan sonra mahkeme Yaşar'ın kararını açıklayarak beraat kararı verdi. İnsanlar hemen Oktay Yaşar ismini yeniden merak etmeye başladılar. Peki Oktay Yaşar kimdir? Ankara Kuşu hesabı kimin?

Oktay Yaşar Kimdir?

Gebze'de yaşayan Oktay Yaşar'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Genel Sekreterliği'nde görev yapan ve sosyal medyada kullanan Abdullah Yağcı ile çalışan yerel bir gazeteci olduğu söyleniyor. Oktay Yaşar, ilk kez "Ankara Kuşu" hesabını açarak kimliğini gizlemeyi başardı ve daha sonra kişisel hesabı ile "Ankara Kuşu" hesabındaki fotoğraf paylaşımı arasındaki benzerlikler öğrenilerek ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Oktay Yaşar’ın hakkında hazırlanan iddianamede, Twitter hesabından 6 Nisan 2015'de "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015'de "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış" ve 3 Şubat 2015'de ise "Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Oktay Yaşar, "FETÖ liderini mağdur göstermeye çalıştığı, örgütün faaliyetlerini ve liderinin faaliyetlerini meşrulaştırmayı amaçladığı" iddiasıyla "terör örgütü propagandası" suçundan 1,5 ila 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak davalar neticesinde 12 Kasım 2020'de beraat kararı verildi.