Twitter, Memphis yazanları engelliyor mu? Memphis Depay kimdir?

Sosyal medya platformu Twitter’da Hollandalı futbolcu Depay’ın ilk ismi olan “Memphis”’i paylaşanların hesabına 12 saat boyunca sınırlama getirildiği söylendi. Bu paylaşımların ardından durumu ilginç bulan bazı kullanılar bunu teyit etmek istedi ve Twitter hesaplarına Memphis yazanların sınırlandığına şahit olduklarını dile getirdi.

Memphis yazanlar engelleniyor mu?

Yapılan paylaşımlarda Twitter’ı kapatmaya çalışan Memphis adındaki bir kişiye tepki amaçlı olarak yapılmış olabileceği ifade edildi.

Twitter tarafından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Memphis Depay kim?

Depay, kanat pozisyonunda görev alan Hollandalı bir futbolcudur.