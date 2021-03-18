Twitch Leydimedusa kimdir?

Twitch’de Leydimedusa lakabıyla yayın yapan genç kızın asıl adı Ceren Büyükgüllü’dür. Ceren Büyükgüllü 1999 senesinde doğmuştur. Ankara’da yaşayan 21 yaşındaki genç TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenim görmektedir. Genç kız Twitch’de yayın yapmaktadır.

Leydimedusa asıyla Twitch’de canlı yayın yapan gencin 28 binden fazla takipçisi vardır. Genellikle “Valorant” ve “Sadece Sohbet” alanlarında yayın yapmaktadır.

Ceren Büyükgüllü, instagram hesabında 9 Haziran 2020’den beri 13 tane gönderi paylaşmıştır. Genç yayıncının bu paylaşımlarla beraber 1800’den fazla takipçisi vardır. Canlı yayın duyurularını ise genelde İnstagram Story kısmından duyurmaktadır.

Bunun yanı sıra 27 Ekim 2020’de bir Youtube kanalı açmış ve yalnızca bir video yayınlamıştır. Yayınladığı video “Funny Moments” videosudur. Bu kanalda ise 50 abonesi vardır.

2018 yılının Şubat ayında Twitter’a katılan genç kızın 200’den fazla takipçisi vardır. Bu platforma gayet aktif tweet paylaşmaktadır.

Leydimedusa’nın Discord kanalında ise 1000’den fazla üye vardır. Burada sesli sohbet kanalı yer almaktadır. Bunun yanı sıra metin kanalları da açıktır. Discord kanalına katılıp yeni arkadaşlar edinebilir ve oyun oynayabilirsiniz.