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TVFCELL nedir? Turkcell neden TVF oldu? TVF açılımı nedir?

TVFCELL nedir? Türkcell artık tamamen TVFCELL oldu. Türkcell'in bugünkü genel toplantısında, yönetimin varlık fonuna (TVF) hisseleri ve kontrolünün devredilmesi için bütün hazırlıklar tamamlandı. Peki TVF ne anlama geliyor? Türkiye Varlık Fonunun sahibi kimdir?

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:21
TVFCELL nedir? Turkcell neden TVF oldu? TVF açılımı nedir?
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TVFCELL nedir? Şirketin Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) yönetim kontrolü olan Türkcell hissedarları değişikliği resmi olarak onayladı. Türkcell’in kurucu ortaklarının hisselerini TVF'ye devretmesi için gerekli şartların yerine getirilmesi ile yönetim kurulu üye sayısı yediden dokuza çıkarılacak, TVF'nin bazı kısımlarına imtiyaz tanınacak ve yönetim kontrolü TVF'ye devredilecek. Peki TVF ne anlama geliyor? Geçen yılın haziran ayında, Türkiye'nin en karmaşık fonu olan Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF), şirketin hissedarları, Türkcell’in ortaklık katılımının kontrolünü ele geçirmeyi kabul etmişti.

Türkcell’in bu konuda Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, 21 Ekim 2020 tarihinde yapılan 2019 genel üyelik toplantısında, 2019 yılı dağıtılabilir kârın% 25'ine denk geliyor. İddiaya göre Genel Kurul kararında açıklanan 811 milyon TL dağıtılacak. Türkcell’in kurucu ortakları Telia ve Çukurova Holding hisselerini TVF'ye satarken iki ana ortak TVF ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın yatırım aracı LetterOne olacak. Eylül ayında düzenleyiciden tüm hisse devir izinlerini aldı.



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
TVFTurkcell
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