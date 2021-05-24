TV8’de staj ve iş için Acunmedya Akademi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı bugün yaptığı açıklama ile iş arayan birçok kişiye iş imkanı sundu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden ve Survivor 2021 programında yaptığı açıklamasında Acun Medya Akademi’nin eğitimlerine resmen başlandığını ve başvuru yapmak isteyenlerin başvurularını en kısa sürede tamamlaması gerektiğini duyurdu.

Sınırlı sayıda açılan kontenjan için başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar Acun Medya’da staj yapma imkanı bulacaklar. Nişantaşı Üniversitesi’yle ortak verilecek olan eğitim ile NeoTech kampüsünde sürecek. Kampüs Maslak’ta yar alıyor ve eğitime katılım sağlayan adaylar birçok ünlüden eğitim alma fırsatı bulacak.

Acun Medya Akademi’de hangi eğitimler verilecek?

Dijital platformlar içinde eğitimlerin devam edeceği akademide, aynı zamanda Master Chef ustaları da Acun Medya Akademi’de eğitim verecek. Akademide ne tür bölümler olacağı ve Acun Medya Akademi eğitimleri ile ilgili bütün detaylarla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son Acun Ilıcalı konu ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Akademi ile ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, şunları söyledi; “Arkadaşlar, hayallerinizin peşinde koşmayı asla bırakmayın. Çok isteyin, çok çalışın, imkanları görün, değerlendirin, başarı kendiliğinden gelecektir ben öyle yaptım.”

Gastronomi alanında verilecek eğitimler

Aşçılık eğitimi

Pastacılık ile ekmekçilik eğitimi

Prochef eğitimi

TV alanında verilecek eğitimler

İleri televizyonculuk eğitimi

Diğer alanlarda verilecek eğitimler

Google reklamcılığı eğitimi

Crm ile salesforce eğitimi

Sosyal medya reklamcılığı eğitimi

Dijital içerik ile yayıncılık eğitimi

Acun Medya Akademi başvuruları nasıl yapılıyor?

Nişantaşı Üniversitesi’yle ortam verilecek olan eğitimleri başarı ile bitiren adaylar hem yurt içinde hem de yurt dışında yer alan Acun Medya avantajlarından yararlanma şansı yakalayacaklar. Adayların aynı zamanda eğitim sonrasında alacakları diplomanın pek çok alanda da geçerliliği olacak. Peki, Acun Medya Akademi için başvurular nasıl yapılıyor? İşte bu sorunun yanıtı;

Acun Medya Akademi’ye başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda yer alan linke tıkayarak gerekli olan başvuru adımlarını uygulaması gerekiyor. https://acunmedyaakademi.com/ linkine tıkladıktan sonra sağ üstte bulunan hemen başvur butonuna basın. Sonrasında açılan sayfada aşağıda yer alan adımlar karşınıza çıkacak. Bu adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor.