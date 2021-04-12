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Tv mukabele saatleri kaçta? Diyanet, Semerkand tv Mukabele saatleri 2021

Ramazan ayına yaklaşmamızla vatandaşlar TV’de yayınlanacak olan Mukabele saatlerini araştırmaya başladı. Cebrail (as) Ramazan ayı boyunca her gece Peygamber Efendimizi ziyaret ederek Kur’an okumasına Mukabele denmektedir. Peki TV’de verilecek olan Mukabele saatleri kaçta? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

12 Nisan 2021 Pazartesi 19:12
Tv mukabele saatleri kaçta? Diyanet, Semerkand tv Mukabele saatleri 2021
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Ramazan ayına yaklaşmamızla vatandaşlar TV’de yayınlanacak olan Mukabele saatlerini araştırmaya başladı. Cebrail (as) Ramazan ayı boyunca her gece Peygamber Efendimizi ziyaret ederek Kur’an okumasına Mukabele denir.

Mukabele saatleri

TRT 1’de her gün saat 04:50’de Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif okunacaktır. 

Kanal 7 ekranlarında saat 04:30 itibariyle Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif okunacaktır.

Diyanet TV ekranlarında ünlü hafızlar, Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar tarihi yarımadanın beş büyük camisinden Hatm-i Şerif okuduğu 5 Cami 5 Kurra Mukabele programı yayınlanacaktır. Diyanet TV’de, Hacı Byaram Camii İmam Hatibi Yunus Koçan’ın tilaveti ile Mukabele Tek Nefes Anadolu başlığı adı altında saat 15:00’de yayınlanacaktır. 




Son Güncelleme: 12.04.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
MukabeleRamazanKuran-ı Kerim
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