Tuzla'da kan donduran olay! Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Kan donduran ihbar polise İstanbul Tuzla'da yapıldı.

Mahallede dolaşan bir kaç genç sokakta gördükleri F.Ç isimli bir kadının taşıdığı siyah poşette kestiği kediyi taşıdığını polise ihbar etti. İhbarı değerlendiren ekipler ekipler kadını yakaladı ve elindeki poşet içinde kesilmiş ve derisi yüzülmüş bir kedi yavrusu çıktı.

F.Ç isimli kadın hemen gözaltına alınarak sorgulanmak için karakola götürüldü. Burada polise ifade veren kadının kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. Karakoldaki işlemleri süren F.Ç daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kadn hakkında soruşturma açıldı.

KEDİ KESİP YEMİŞ

Olayla ilgili olarak kadını polise ihbar eden Sami Durmuş, dolmuştan indiği sırada eve giderken kalabalık gördüğünü ve sorduğunda ise yaşlı kadının kedi kestiğini ve eve götüreceğini çocuklardan öğrendiğini ve durumu hemen polise haber ettiğini söyledi. Durmuş, kadının daha öncede yakalanıp hastanede tedavi gördüğü ve daha sonra serbest bırakıldığını anlattı ve kadının gerekli cezayı almasını istedi.