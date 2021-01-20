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Tuzla'da feci trafik kazası! Sürücü hayatını kaybetti

Tuzla'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan aracın altında kalan araç sürücüsü hayatını kaybetti

20 Ocak 2021 Çarşamba 09:46
Tuzla'da feci trafik kazası! Sürücü hayatını kaybetti
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Bir kişinin can verdiği feci trafik kazası D100 karayolunda İstanbul Tuzla mevkiinde meydana geldi.

H.Ü isimli vatandaşın sürücüsü olduğu araç Avrupa kıtası yönünde yolda seyir halindeyken, yoldaki buzlanmadan dolayı sürücü kontrolünü kaybetti. Yolda savrulan araç kenardaki beton bariyerelere çarptı ve takla atarak sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık ekibi ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan sürücüyü hemen çıkarttı. Ancak 112 sağlık personeli yapmış olduğu incelemede sürücü H.Ü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

H.Ü'nün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza sebebiyle D-100 karayolunda yoğunluklar oluştu.



Son Güncelleme: 20.01.2021 09:46
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Anahtar Kelimeler:
TuzlaTrafik Kazası
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