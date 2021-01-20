Tuzla'da feci trafik kazası! Sürücü hayatını kaybetti

Bir kişinin can verdiği feci trafik kazası D100 karayolunda İstanbul Tuzla mevkiinde meydana geldi.
H.Ü isimli vatandaşın sürücüsü olduğu araç Avrupa kıtası yönünde yolda seyir halindeyken, yoldaki buzlanmadan dolayı sürücü kontrolünü kaybetti. Yolda savrulan araç kenardaki beton bariyerelere çarptı ve takla atarak sürüklendi.
H.Ü'nün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza sebebiyle D-100 karayolunda yoğunluklar oluştu.
Son Güncelleme: 20.01.2021 09:46