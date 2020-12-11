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Tuzla'da bir sitenin saunasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı

Tuzla'da bulunan ve üç bloktan oluşan, üç yüze yakın dairenin bulunduğu sitenin saunasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası ikaz alarmının çalmamasına rağmen tüm binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar dairelerinden çıkamadılar.

11 Aralık 2020 Cuma 09:23
Tuzla'da bir sitenin saunasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı
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Tuzla, Evliya Çelebi Mahallesi, Mimarbaşı Sokakta bulunan 3 bloktan oluşan ve üç yüze yakın dairenin bulunduğu bir sitenin eksi birinci katında bulunan sitenin saunasında saat 01.00 sularında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sebebiyle yoğun bir dumanın sardığı binada yaşayan vatandaşlar dairelerinden çıkamayarak mahsur kaldılar. Konut sakinlerine yardım için itfaiye ekipleri koştu. İtfaiye araçları hatalı park yapan otomobiller yüzünden alana girmekte zorlanınca araçlar çekicilerle çekilerek itfaiye araçlarına yol açıldı. Güvenlik için sokak giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri site içerisine de itfaiye ekipleri dışında hiçbir kimseyi almadı. Onlarca vatandaşı dışarı çıkartmayı başaran ekiplerde dumandan etkilenen, birisi yaşlı ve yatağa bağlı hasta olmak üzere sekiz kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdüler.

Yangının paniği ile kaçmaya çalışırken parmağı kopan bir vatandaş da hastaneye sevk edildi

Yoğun dumanın sardığı binada büyük panik yaşandı. Yaşanan panik esnasında apartmandan dışarıya çıkmak isteyen bir vatandaş parmağını kapıya sıkıştırarak koparttı. İtfaiye eri kopan parmağı bulup acil sağlık ekibine teslim etti. Yaralı vatandaş kopan uzvuyla birlikte en yakın hastaneye gönderildi. Panik halinde olan vatandaşlar dumanları görünce ne yapacakları şaşırdıklarını belirtirken panikten pencerelerden atlayanlar olduğunu bazıların ise panikten ve dumandan bayıldığını ifade etti. 

Saunadan kaçan kişilerin olduğu iddia edilirken; site sakinleri tepki gösterdi

Çok sayıda dairenin bulunduğu site içerisinde çıkan yangının sebebi araştırılırken bazı site sakinleri saunadan çıkarak kaçıp otomobillerine binen kişiler gördüklerini ifade ettiler.

Vatandaşlar sitelerinde yangın merdiveninin bulunmadığını ve yangın ikaz sisteminin çalışmadığını ifade ederek isyan etti. 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiğini dumandan etkilenen vatandaşların olduğunu panikleyen vatandaşların sakinleştirilmesi için uzun süre uğraşıldığını belirtildi.

 Yaşanan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken duman tahliyesi uzun süre devam etti.



Son Güncelleme: 11.12.2020 09:23
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TuzlaYangın
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