Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı e-Kütüphane uygulaması hayata geçirdi

Bütün yaş gruplarındaki insanları kitap okumaya teşvik edebilmek amacı ile geçtiğimiz hafta Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı “Tuzla’da Her Eve Bir Kütüphane” projesini hayata geçirdi. Pandemi sürecinde yapılacak en iyi aktivitenin kitap okumak olduğunu söyleyen Yazıcı, projeye duyulan ilginin her gün daha da arttığını belirtti.

Birbirinden farklı 380 yayın evi, 33 ayrı kategori ile 23 bin adet eserden oluşan “Tuzla e-Kütüphane” uygulaması, bir hafta içinde binlerce aileye ulaştı. Her Eve Bir Kütüphane Projesi doğrultusunda, Tuzla’da yaşayan vatandaşlar, her evden yalnızca bir kişiye tanımlanan uygulama sayesinde binlerce kitabı ceplerine sığdırdı.

“Pandemi sürecinde yapılabilecek en güzel aktivite kitaplarla muhatap olmaktır”

Tuzla e-Kütüphane uygulaması, kullanıcılar tarafından telefon veya da tablete Google Play Store ile App Store’dan rahatlıkla indiriliyor. Uygulamaya bilgisayar ile giriş yapmak isteyen kullanıcılar ise, Tuzla Belediyesi’ne ait resmi intenet sitesinden “Tuzla e-kütüphane” linkine basarak gereken kullanıcı bilgilerini doldurduktan sonra uygulamaya erişebilirler.

Başkan Şadi Yazıcı, halkın pandemi sürecinde evlerinde kitap okuyarak zaman geçirebileceklerini söylerken, bu uygulamayı pandemi sürecinden önce planladıklarını, pandemiye özel bir uygulama olmadığını da dile getirdi.

Başkan Şadi Yazıcı: “Kitap okumak pandemi sürecinin olmazsa olmazlarından. İnsanların zamanlarını geçirebilmeleri için okumaları en önemli aktivitelerden bir tanesi. Hem kişisel gelişimlerine, hem de bilgi dağarcıklarına bir şeyler katabilmeleri için pandemi sürecinde evlerinde zamanlarını geçirebilecekleri en güzel aktivite kitaplarla muhatap ola bilmeleridir. Pandemi süreci sonrası kitap okuyup bilgilerimizi geliştirmiş olarak dışarı çıktığımızda bu şekilde hayata atılmak bizler için çok büyük bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum.” Dedi.