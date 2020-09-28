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TÜVTÜRK personel alımı yapacak!

TÜVTÜRK tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte Türkiye genelinde TÜVTÜRK istasyonlarında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı belirtildi. TÜVTÜRK 3 kadro için personel alım ilanları yayınlarken pek çok kişi ilanları araştırmaya başladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 21:49
TÜVTÜRK personel alımı yapacak!
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Bireysel araçlar için her iki yılda bir ticari araçlar için ise yılda bir defa yapılması gereken TÜVTÜRK araç muayene istasyonları için personel alınacağı duyuruldu.

Açıklanan iş ilanları sonrasında kariyer siteleri üzerinden alımlar yapılacak. Personel ilanları aranan bölgelere göre alınacak ve uzmanlık seviyesine göre maaş belirlenecek açıklaması yapıldı.

TÜVTÜRK iş ilanı

Çeşitli kadrolar için belirlenen sayılarda personel alınacağı bilgisinin kamuoyu ile paylaşılması sonrasında pek çok kişi TÜVTÜRK iş ilanlarını araştırmaya başladı. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarından alımlar yapılacak ve alınacak bölgeye ve mezuniyet durumuna göre maaş belirlemesi yapılacak açıklaması yapıldı.

TÜVTÜRK personel kadroları

  • Araç muayene teknisyeni
  • Müşteri kabul görevlisi
  • İstasyon Amir yardımcısı


Alanlarında personel alınacağı belirtildi.

TÜVTÜRK araç muayene teknisyeni aranan kriterler nelerdir?

  • Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümü Mezunu
  • MS Office uygulamalarını kullanabilen
  • Müşteri memnuniyeti sağlama yeteneğine sahip
  • “B” sınıfı sürücü belgesi olan
  • Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip olan
  • Askerlik görevini tamamlamış
  • İstanbul’da ikamet eden

Kişiler alınacaktır.

TÜVTÜRK müşteri kabul alımlarında aranan kriterler nelerdir?

  • En az lise mezunu
  • Otomotiv sektörünü bilen
  • Satış Sonrası Hizmetler’de benzer bir pozisyonda en az 1 yıl tecrübe sahibi
  • MS Office uygulamalarına bilen
  • Müşteri memnuniyeti sağlama yeteneğine sahip
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
  • İstanbul’ da oturuyor olmak

TÜVTÜRK istasyon amir yardımcısı alımları için aranan kriterler nelerdir?

  • 4 yıllık üniversitelerde Mühendislik Fakülteleri’nin Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik – Elektronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri ya da 2 yıllık ön lisans makina, otomotiv teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi bölümlerinden mezun
  • Otomotiv sektöründe, en az 3 yıl deneyim sahibi
  • Ekip yönetme tecrübesine olan
  • Müşteri memnuniyeti yeteneğine sahip olan
  • MS Office uygulamalarını kullanmasını bilen
  • “B” sınıfı sürücü belgesi olan
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış

Şartları aranmaktadır.

TÜVTÜRK personel alımlarında başvurular nasıl yapılır?

TÜVTÜRK personel alımlarının yapılacağı kariyer sitelerinde yer alan başvuru formlarının doldurulması yeterli olacaktır. Başvuru sahipleri sadece tek bir kadro için başvuru formu doldurmalıdır. Birden fazla kadroya başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurduktan sonra şartları uygun olan kişilerin TÜVTÜRK alımları gerçekleşecektir. Şartları sağlayan kişiler bilgilendirildikten sonra yaşadıkları ilin TÜVTÜRK merkezine giderek gerekli belgeleri teslim ederek iş başı yapabilirler.



Son Güncelleme: 28.09.2020 21:49
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TÜVTÜRKPersonel AlımIş Ilanı
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