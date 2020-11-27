İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Kasım 2020 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar

Cuma günü basında geniş bir yer bulan TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Kasım 27 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 08:25
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Kasım 2020 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
Takip Et:

Araç muayene için ödenmesi gereken ücretler 2020 yılında yapılan zamlarla birlikte 174.64 TL ila 462.56 TL arasında değişiklik göstermektedir. Muayene ücretlerinin belirlenmesinde ödenen Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolu Trafik Kanunu çerçevesinde trafik muayene ücretlerinin revize edilmesine karar verildi. Bütün araç sürücülerinin muayene işlemlerini aksatmadan yapıp muayene ücretlerinde borç bırakmaması gerekmektedir. Muayenesi yapılmayan araçlar çevirmeye takıldığında araçlar bağlanır.

Araç muayene ücreti nasıl belirlenir?

Araç muayene ücreti belirlenirken; araç türü ve boyutu dikkate alınmaktadır.

Otobüs, tanker veya araçların muayenelerinde 462.56 TL,

Otomobil, minibüs, kamyonet veya arazi taşıtlarından 342.2 TL,

Traktör, motosiklet veya motorlu bisikletlerden 174.64 TL muayene ücreti alınır.

Araç muayene sorgulaması nasıl yapılır?

Araç muayene sorgulamalarını e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Araç muayene sorgulama işlemleri için;

https://www.turkiye.gov.tr/udhb-barkodlu-arac-muayene-raporu-sorgulama adresine giriş yapıp muayene sorgulama ekranına erişim sağlayın,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Barkodlu Araç Muayene rapor sorgulama ekranından giriş yapın,

Sisteme giriş yaptıktan sonra araç muayene rapor sorgulaması yapıp belirli tarihler içerisinde muayene işlemini başlatabilirsiniz.

Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler

Aracınıza muayene yaptırmadan önce aracın vergi borçlarını ödemeniz gerekmektedir. Aracın trafik sigortasının güncel olması, egzoz gaz ölçüm muayene raporu alınması, zaruri ekipmanların alınması, geçmiş dönem trafik cezası, OGS kaçak geçiş cezaları ödenmelidir.

Araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir?


Araç muayeneleri öncesinde hazırlanması gereken belgeler;

Ruhsat,

Trafik sigortası poliçesi,

Egzoz ölçüm muayene belgesi,

Kimlik belgesi,

Sürücü ehliyeti şeklindedir.

Muayene sırasında egzoz ölçüm belgesi bulunmuyorsa ‘’Ağır kusurlu’’ raporu verilerek muayeneden geçilmez. Egzoz ölçüm raporu öncesinde araç muayenesine gidilmemesi gerekir.

Araç muayenesi sırasında araç içerisinde bulunması gereken ekipmanlar;

Tam donanımlı ilkyardım çantası,

Üçgen reflektör,

Yangın söndürme tüpü,

Stepnedir.



Son Güncelleme: 27.11.2020 08:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Araç MuayeneTÜVTÜRK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 marketler 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor!
A101 marketler 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor!
Zara Ziraat Odası çiftçilere piyasaya göre çok ucuz fiyattan yem temin edecek!
Zara Ziraat Odası çiftçilere piyasaya göre çok ucuz fiyattan yem temin edecek!
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı
Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı
Cezaevinden izinli çıktı, sarı çakmağı altın diye sattı
Cezaevinden izinli çıktı, sarı çakmağı altın diye sattı
26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: 29132 yeni vaka tespit edildi
26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: 29132 yeni vaka tespit edildi

Popüler Haberler

TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Kasım 2020 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Gerçek adı ne? Fatih Çetintaş oynadığı diziler
PTT plakadan hgs bakiye sorgulama 2020
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2020
Emanet dizisi Kiraz (Gülderen Güler) kimdir?
Belediyede memur olmak için ne mezunu olmak lazım? Belediyede memur olmanın avantajları neler?
Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2020
Malta asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
e-Rapor uygulamasına hangi bilgiler girilmelidir? Rapor parası hangi tarihlerde yatar?
Yunus market iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Migros okul malzemeleri 2020 indirimli ürünler kataloğu
HGS cezası nereye, nasıl ödenir? HGS cezası ödeme noktaları
Pişti programı ne zaman başlayacak? TV8 Pişti programı yayın tarihi ve sunucuları
Narcos: Mexico 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Narcos: Mexico yeni sezon fragmanı, konusu ve yayın tarihi
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
2021 Öğretmen yarıyıl tatili özür grubu atama başvuruları tarihleri
Kırmızı Oda yeni bölümde Alya'nın diziden çıkacak mı, diziden ayrılacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.