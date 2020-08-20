Tüvtürk araç muayene süreleri hangi tarihe kadar uzatıldı?

Koronavirüs salgını nedeniyle araç muayene sürelerinde esneklik sağlanmıştı. Ertelenen araç muayene süreleri bir kez daha ertelendi. Araç sahipleri sürecin nasıl işleyeceği ve ertelemenin ne kadar olduğunu merak ediyor.

Araba muayene süreleri hangi tarihe uzatıldı?

Muayene süresi 3 Nisan 2020- 3 Temmuz 2020 tarihinde sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihinde aracın muayenesi yaptıramayanlar için süre 30 Eylül 2020 tarihine uzatıldı.

Karar ile kişilerin hakları korunacak ve araç muayene süresini uzatanlardan %5 oranında gecikme zammı alınmayacak.

Araç muayene ücreti ne kadar oldu?

Araç muayene işlemlerinin süresinin uzatıldığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada muayenelerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu maddelere yer verildi;

Bakanlık 2020 yılı araç muayene ücretlerini de açıkladı. Tüvtürk tarafından yapılan muayene işlemi ücretleri şu şekilde oldu;