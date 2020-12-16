İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Aralık 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? TÜVTÜRK araç muayene ücreti haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 16 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 02:26
TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Aralık 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Takip Et:

Araç muayene için ödenmesi gereken ücretler 2020 yılında yapılan zamlarla birlikte 174.64 TL ila 462.56 TL arasında değişiklik göstermektedir. Muayene ücretlerinin belirlenmesinde ödenen Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolu Trafik Kanunu çerçevesinde trafik muayene ücretlerinin revize edilmesine karar verildi. Bütün araç sürücülerinin muayene işlemlerini aksatmadan yapıp muayene ücretlerinde borç bırakmaması gerekmektedir. Muayenesi yapılmayan araçlar çevirmeye takıldığında araçlar bağlanır.

Araç muayene ücreti nasıl belirlenir?

Araç muayene ücreti belirlenirken; araç türü ve boyutu dikkate alınmaktadır.

Otobüs, tanker veya araçların muayenelerinde 462.56 TL,

Otomobil, minibüs, kamyonet veya arazi taşıtlarından 342.2 TL,

Traktör, motosiklet veya motorlu bisikletlerden 174.64 TL muayene ücreti alınır.

Araç muayene sorgulaması nasıl yapılır?

Araç muayene sorgulamalarını e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Araç muayene sorgulama işlemleri için;

https://www.turkiye.gov.tr/udhb-barkodlu-arac-muayene-raporu-sorgulama adresine giriş yapıp muayene sorgulama ekranına erişim sağlayın,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Barkodlu Araç Muayene rapor sorgulama ekranından giriş yapın,

Sisteme giriş yaptıktan sonra araç muayene rapor sorgulaması yapıp belirli tarihler içerisinde muayene işlemini başlatabilirsiniz.

Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler

Aracınıza muayene yaptırmadan önce aracın vergi borçlarını ödemeniz gerekmektedir. Aracın trafik sigortasının güncel olması, egzoz gaz ölçüm muayene raporu alınması, zaruri ekipmanların alınması, geçmiş dönem trafik cezası, OGS kaçak geçiş cezaları ödenmelidir.

Araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir?

Araç muayeneleri öncesinde hazırlanması gereken belgeler;

Ruhsat,

Trafik sigortası poliçesi,

Egzoz ölçüm muayene belgesi,

Kimlik belgesi,

Sürücü ehliyeti şeklindedir.

Muayene sırasında egzoz ölçüm belgesi bulunmuyorsa ‘’Ağır kusurlu’’ raporu verilerek muayeneden geçilmez. Egzoz ölçüm raporu öncesinde araç muayenesine gidilmemesi gerekir.

Araç muayenesi sırasında araç içerisinde bulunması gereken ekipmanlar;

Tam donanımlı ilkyardım çantası,

Üçgen reflektör,

Yangın söndürme tüpü,

Stepnedir.



Son Güncelleme: 16.12.2020 02:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Araç MuayeneTÜVTÜRK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık ordusu kan kaybetmeye devam ediyor! Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Sağlık ordusu kan kaybetmeye devam ediyor! Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' dedi
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' dedi
Gençlerin kavgasında silahlar patladı! 16 yaşındaki genç ağır yaralandı
Gençlerin kavgasında silahlar patladı! 16 yaşındaki genç ağır yaralandı
Sahte içki faciası yine hortladı! Bursa'da 1 kişi öldü 10 kişi komaya girdi
Sahte içki faciası yine hortladı! Bursa'da 1 kişi öldü 10 kişi komaya girdi
Adana'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Adana'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Sevgilisini öldürdü, cesedin kokmaması için klimayı açık bıraktı
Sevgilisini öldürdü, cesedin kokmaması için klimayı açık bıraktı

Popüler Haberler

TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Aralık 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
HGS kaçak geçiş ihlali sorgulama nasıl yapılır? 2020 Ptt online HGS bakiye sorgulama
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncuları kimlerdir? Exxen Zehirli Çiçekler dizisi konusu ve oyuncuları
TRT 1 Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı konusu ve oyuncuları
TV'de 16 Aralık 2020 Çarşamba hangi maç hangi kanalda?
FOX TV Son Yaz 1.bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
13. Hafta Hamilelik döneminde bebeklerdeki değişimler nelerdir?
Şevki Hoca Müge Anlı'da neden yok, neden ayrıldı?
EYT çıkarsa emekli olur muyum? 2020
En uygun kredi veren bankalar listesi 13 Aralık 2020 Pazar
Konut kredisi anapara, faiz ve taksit ödemelerinin ertelenmesi nasıl olur? konut kredisi erteleme 2020 detayları
Ferhat İle Şirin neden yayından kaldırıldı? Ferhat ile Şirin final bölümü neden yayınlanmadı?
2021 Agi zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı tarihleri
Emeklilikte güne takılma durumu nedir? Emeklilikte güne takılmanın sebepleri
Madeni paranın sahte olduğunu nasıl anlaşılır?
Batuhan Kör kimdir, kaç yaşında? Batuhan KorFutbola nerede başladı?
Kanal D canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Aralık 2020 Çarşamba
Masumlar Apartmanı Buruk tatlısı nedir? TDK Buruk nedir, ne demek?
Güncel gümüş fiyatları 16 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Aralık 2020 Çarşamba

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.