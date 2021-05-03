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Tüvtürk araç muayene neye bakar, neleri kontrol eder? Mayıs 2021 Tüvtürk araç muayene şartları

Birçok kişinin merak ettiği 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü gündeme gelen Tüvtürk araç muayene neye bakar, neleri kontrol eder? Tüvtürk araç muayene şartları konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 03-05-2021 tarihli haberimizde Tüvtürk araç muayene neye bakar, neleri kontrol eder? Tüvtürk araç muayene şartları hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:13
Tüvtürk araç muayene neye bakar, neleri kontrol eder? Mayıs 2021 Tüvtürk araç muayene şartları
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Araç muayene için ödenmesi gereken ücretler 2021 yılında yapılan zamlarla birlikte 189.98 TL ila 503.86 TL arasında değişiklik göstermektedir. Muayene ücretlerinin belirlenmesinde ödenen Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolu Trafik Kanunu çerçevesinde trafik muayene ücretlerinin revize edilmesine karar verildi. Bütün araç sürücülerinin muayene işlemlerini aksatmadan yapıp muayene ücretlerinde borç bırakmaması gerekmektedir. Muayenesi yapılmayan araçlar çevirmeye takıldığında araçlar bağlanır.

Araç muayene ücreti nasıl belirlenir?

Araç muayene ücreti belirlenirken; araç türü ve boyutu dikkate alınmaktadır.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 189,98 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 372,88 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 503,86 TL

 

Bu linkten de ulaşabilirsiniz; https://www.tuvturk.com.tr/arac-muayene-fiyat-listesi.aspx

Araç muayene sorgulaması nasıl yapılır?

Araç muayene sorgulamalarını e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Araç muayene sorgulama işlemleri için;

https://www.tuvturk.com.tr/plaka-sorgulama.aspx adresine giriş yapıp muayene sorgulama ekranına erişim sağlayın,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Barkodlu Araç Muayene rapor sorgulama ekranından giriş yapın,

Sisteme giriş yaptıktan sonra araç muayene rapor sorgulaması yapıp belirli tarihler içerisinde muayene işlemini başlatabilirsiniz.

Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler

Aracınıza muayene yaptırmadan önce aracın vergi borçlarını ödemeniz gerekmektedir. Aracın trafik sigortasının güncel olması, egzoz gaz ölçüm muayene raporu alınması, zaruri ekipmanların alınması, geçmiş dönem trafik cezası, OGS kaçak geçiş cezaları ödenmelidir.

Araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir?

Araç muayeneleri öncesinde hazırlanması gereken belgeler;

Ruhsat,

Trafik sigortası poliçesi,

Egzoz ölçüm muayene belgesi,

Kimlik belgesi,

Sürücü ehliyeti şeklindedir.

Muayene sırasında egzoz ölçüm belgesi bulunmuyorsa ‘’Ağır kusurlu’’ raporu verilerek muayeneden geçilmez. Egzoz ölçüm raporu öncesinde araç muayenesine gidilmemesi gerekir.

Araç muayenesi sırasında araç içerisinde bulunması gereken ekipmanlar;

Tam donanımlı ilkyardım çantası,

Üçgen reflektör,

Yangın söndürme tüpü,

Stepnedir.




Son Güncelleme: 03.05.2021 23:13
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Anahtar Kelimeler:
Araç MuayeneTÜVTÜRK
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