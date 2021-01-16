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Tüvtürk araç muayene istasyonunda kredi kartı geçiyor mu?

Araç muayenesi yetkili kurumu olan TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ödenmesi konusunda yeni bir döneme giriyor. Araç muayenesinde sadece nakit para ile ücret alan kredi kartı kabul etmeyen TÜVTÜRK'ün artık kredi kartı kabul edeceği açıklandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:43
Tüvtürk araç muayene istasyonunda kredi kartı geçiyor mu?
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Araç muayenesinde yetkili kurum olan TÜVTÜRK araç muayeneleri sonrası ücret ödenirken sadece nakit para ile ücret alırken yeni dönemde kredi kartının da geçerli olacağını açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dijitalleşen Türkiye platformu içerisinde ‘araçlarım’ ekranı sayesinde TÜVTÜRK muayene ücretleri de kredi kartı ile ödenebilineceğini duyurdu. Fuat Oktay dijitalleşen Türkiye platformu ‘Araçlarım’ ekranından taşıtlarla ilgili araç muayene bilgisi, taşıtların vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamaları görebileceğimizi açıkladı. 'Araçlarım' uygulamasına yönelik 2'nci faz çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Fuat Oktay uygulanmanın tamamlanmasıyla beraber; Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi, Araç Muayene Randevu ve Sorgulama, Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama ve Durum Sorgulama, HGS Bakiye Yükleme ve Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama gibi hizmetlerin de uygulama kapsamına alınacağını belirtti. Halihazırda sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi de mümkün hale geleceğini söyleyen Fuat Oktay: "Araçlarım ile başladığımız tek ekran bütünleşik hizmetler, önümüzdeki yıl 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' hizmetleriyle daha da çeşitlenecektir" şeklinde açıkladı.  



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:43
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Anahtar Kelimeler:
TÜVTÜRKAraç MuayeneKredi Kartı
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