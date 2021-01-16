Tüvtürk araç muayene istasyonunda kredi kartı geçiyor mu?

sinde yetkili kurum olanaraç muayeneleri sonrası ücret ödenirken sadece nakit para ile ücret alırken yeni dönemdenın da geçerli olacağını açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dijitalleşen Türkiye platformu içerisinde ‘araçlarım’ ekranı sayesinde TÜVTÜRK muayene ücretleri de kredi kartı ile ödenebilineceğini duyurdu. Fuat Oktay dijitalleşen Türkiye platformu ‘Araçlarım’ ekranından taşıtlarla ilgili araç muayene bilgisi, taşıtların vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamaları görebileceğimizi açıkladı. 'Araçlarım' uygulamasına yönelik 2'nci faz çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Fuat Oktay uygulanmanın tamamlanmasıyla beraber; Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi, Araç Muayene Randevu ve Sorgulama, Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama ve Durum Sorgulama, HGS Bakiye Yükleme ve Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama gibi hizmetlerin de uygulama kapsamına alınacağını belirtti. Halihazırda sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi de mümkün hale geleceğini söyleyen Fuat Oktay: "Araçlarım ile başladığımız tek ekran bütünleşik hizmetler, önümüzdeki yıl 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' hizmetleriyle daha da çeşitlenecektir" şeklinde açıkladı.