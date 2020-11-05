Tuvana Türkay korona virüsü atlattığını duyurdu!

Koronavirüs hastalığına yakalanan ünlüler arasında geçtiğimiz Tuvana Türkay'da yakalanmıştı. Hastalık semptonlarını gösteren Türkay'a sağlık kuruluşunda test yapılmış ve ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Ünlü oyuncu süreci herkes gibi dikkat ederek evinde geçirmesine rağmen hastalığa yakalandığını ve hastalığıda çok ağır geçirdiğini sevenleri ile paylaşmıştı.

Tedavisine evde devam eden oyuncu Tuvana Türkay son paylaştığı videoda hayranlarını sevindirdi. Türkay, son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi ancak hastalığın ciğerlerinde hasar ve tahribat yarattığı gerekçesiyle evinden çıkmadığını, dinlendiğini sözlerine ekledi.