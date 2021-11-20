Tuvalet görmek rüya tabiri!

Rüyada tuvalet görmek birçok farklı anlamlara gelebiliyor. Rüyada görülen tuvaletin anlamı çoğu rüya yorumcuları tarafından iyi anlamlar ifade etmiyor. Kişinin maddi kayıp yaşayabileceğini, aile ortamında huzursuzlukların olabileceğini gösterir. Kişinin rüyasında tuvaletin yerini bulmaya çalıştığını gören kimse ailesinden yana sıkıntı içinde olduğunu ancak arkadaşlarının maddi ve manevi desteği sayesinde yeniden kendinde güç bulacağı şeklinde yorumlanır. Eğer rüya sahibi, rüyasında tuvalet yıkadığını görmüşse bu mesleki yaşamında yaptığı bir hatadan dolayı maddi kayıba uğrayacağı anlamına gelir.

Kişinin rüyasında tuvalet içerisinde kilitli kaldığını, çıkamadığını görmesi, güzel manalara gelmez. Kişinin yaşam tehlikesinin olduğunu belirtir. Rüyada görülen tuvaletin taşmış bir biçimde her yere aktığını görmek rüya sahibi kadın ise hamile kalacağına veya rüya sahibi erkek ise eşinin hamile kalacağına yorumlanır.

Kişi rüyasında çok pis kokan bir tuvalet görmüşse bu rüya kadın anlamına gelir. Bu kadın rüyayı gören kişi de olabilir veya onun çevresinden bir kadın da olabilir. Bu kadın nerde ne konuşulacağını bilmeyen, ahlaksız, kibarlık nedir bilmeyen, usturupsuz bir kadın anlamına gelir. Rüyada tertemiz, yeni bir tuvalet görmek ise o evin sahibi olan bir kadın olarak yorumlanır. Bu kadın hanımefendi, nazik, yardımsever ve herkes tarafından sevilen bir kadın olarak yorumlanır.