Tütüncü dükkanı nasıl açılır? Tütüncü dükkanı için yasal zorunluluklar

Son dönem içinde sigaraya yapılan zamlarla birlikte tütün ürünlerini kullanan milyonlarca kişi açık tütün satın alınmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak tütüncü dükkanları da yaygınlık kazanmıştır. Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler de tütüncü dükkanı açmanın mantıklı olup olmadığını intenet üzerinde araştırmaktadırlar.

Tütüncü dükkanı iş bilgileri

Kar Oranı: %100

Kar Marjı: %50

Ortalama Günlük Müşteri Sayısı: 50

Müşteri Başına Ortalama Harcama: 20-30 TL

Günlük Ortalama Ciro: 500 TL-2500 TL

Aylık Tahmini Gelir: 5000-14000 TL

Gerekli Yatırım Bedeli: 50.000 TL

Tütüncü dükkanı açmak için gerekli olan sermaye

Tütüncü dükkanının açılabilmesi için belirli miktarda bir sermaye elde edilmesi gerekmektedir. Ancak bu sermaye dükkanın açılacağı konum itibari ile değişiklik göstermektedir. Genel olarak orta büyüklükte bir dükkan açılması için 100 bin ile 150 bin TL arasında sermaye gerekli olmaktadır. Küçük ölçeklerdeki bir dükkan için ise 40 bin ile 50 bin TL arasında maliyet çıkarılabilmektedir. Diğer yandan havalimanları ve diğer işlek bölgelerde tütüncü dükkanı açılmak istendiğinde ise sermayenin en azından 500 bin TL olması lazımdır. Bu rakam 3 milyon TL’ye kadar çıkmaktadır.

Tütüncü dükkanı ne kadar para kazandırır?

Tütüncülerinları bulundukları konuma göre değişiklik göstermektedir. İyi bir konumda yer alan tütüncüler günde 1000 liradan daha fazla kazanç elde edebilmektedirler. Türkiye’de milyonlarca kişi tütün ürünü tüketmektedir. Buna bağlı olarak bu işin uzun vadeli bir iş olacağı su götürmez bir gerçektir.

Tütün dükkanlarının cirolarının düşük olmasından dolayı karların artırılabilmesi için daha çok kar marjı konmak istenmektedir. Ancak bandrollü ürünlerin vergileri ve satış fiyatları belli olduğundan çok kazandırmamaktadır. Buna bağlı olarak pek çok tütüncü kaçak ürün getirerek bunları kendi belirledikleri kar marjı üzerinden satışa sunmaktadırlar. Ancak yasal olmayan bu yöntemin ilgili birimler tarafından tespit edilmesi halinde binlerce liralık cezalar ödenmek zorunda kalınabilmektedir.

Tütün dükkanı giderleri ne kadar olur?

Tütün dükkanlarının giderleri vergi ve faturalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Net kazanç üzerinden vergi borcunun düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir. Genellikle dükkan kiralarının 1500 lira ve fatura giderlerinin de 200 lira olduğu düşünülürse ayda 2200 liralık bir gider ortaya çıkmaktadır. Vergiler net kazanç üzerinden alındığında aylık 10 bin lira net kazanç elde eden bir tütüncü yaklaşık yüzde 35-40 arasında vergi ödemektedir. Bu da geriye ortalama 6 bin lira gelir kaldığını göstermektedir.

Tütün dükkanı açmak yasak mı?

1 Temmuz 2020’de yürürlüğe giren yeni yasa ile birlikte izinsiz açık tütün satışı yapan işletmelere çok ciddi para cezaları uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak kişilerin ilgili kurumlardan gerekli izinleri aldıktan sonra açık tütün satışı yapmaları lazımdır. Açık tütün dışında bandrollü ürünler izinsiz satılabilmektedir.