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Türkiye'yi ağlatan minik Ecem babasına kavuştu

Bursa’da korona-virüse yakalandığı için karantinaya alınan sağlık çalışanı olan babası Bülent Durmuş’a olan özlemi ile tüm Türkiye’yi ağlatan 5 yaşındaki küçük Ecem, babasının iyileşmesi ve karantina süresinin dolmasının ardından babasına kavuştu. aradan geçen 14 gün sonra kavuşan ve hasret gideren baba kızın buluşma anları duygulu anlar yaşattı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:54
Türkiye'yi ağlatan minik Ecem babasına kavuştu
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Bursa İznik ilçesinde sağlıkçı olarak çalışan ve korona-virüse yakalanan Bülent Durmuş'un karantinası bitti. Bundan yaklaşık 2 hafta önce karantina altında olan babasını çok özlediği için babası ile merdivenlerde duygusal konuşma yaparak izleyen herkesi  ağlatan minik Ecem babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Filyasyon ekibinde görevli

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde filyasyon ekibinde görevli olarak bulunan Bülent Durmuş korona-virüse yakalanmıştı ve kendini 14 gün evinin çatı katında karantinaya almıştı. Bülent Durmuş'un kızı 5 yaşındaki Ecem Durmuş ise babasına merdivenden seslenmiş ‘sana sımsıkı sarılmak istiyorum’ diyerek babasına olan hasretini dile getirmişti. Yaşanan bu anlar ise Türkiye'nin gündemi girmiş, izleyenleri duygulandırmıştı.

Ecem babasına kavuştu

Karantinanın bitmesiyle 14 gün sonra baba kız birbirine kavuşmuş ve kucaklaşarak yeniden duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. 



Son Güncelleme: 14.12.2020 15:54
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Anahtar Kelimeler:
BursaBaba-kız Kavuşma
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