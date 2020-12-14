Türkiye'yi ağlatan minik Ecem babasına kavuştu

Bursa İznik ilçesinde sağlıkçı olarak çalışan ve korona-virüse yakalanan Bülent Durmuş'un karantinası bitti. Bundan yaklaşık 2 hafta önce karantina altında olan babasını çok özlediği için babası ile merdivenlerde duygusal konuşma yaparak izleyen herkesi ağlatan minik Ecem babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Filyasyon ekibinde görevli
Ecem babasına kavuştu
Karantinanın bitmesiyle 14 gün sonra baba kız birbirine kavuşmuş ve kucaklaşarak yeniden duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.
Son Güncelleme: 14.12.2020 15:54