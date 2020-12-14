Türkiye'yi ağlatan minik Ecem babasına kavuştu

Bursa İznik ilçesinde sağlıkçı olarak çalışan ve korona-virüse yakalanan Bülent Durmuş'un karantinası bitti. Bundan yaklaşık 2 hafta önce karantina altında olan babasını çok özlediği için babası ile merdivenlerde duygusal konuşma yaparak izleyen herkesi ağlatan minik Ecem babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Filyasyon ekibinde görevli

Ecem babasına kavuştu

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde filyasyon ekibinde görevli olarak bulunan Bülent Durmuş korona-virüse yakalanmıştı ve kendini 14 gün evinin çatı katında karantinaya almıştı. Bülent Durmuş'un kızı 5 yaşındaki Ecem Durmuş ise babasına merdivenden seslenmiş ‘sana sımsıkı sarılmak istiyorum’ diyerek babasına olan hasretini dile getirmişti. Yaşanan bu anlar ise Türkiye'nin gündemi girmiş, izleyenleri duygulandırmıştı.

Karantinanın bitmesiyle 14 gün sonra baba kız birbirine kavuşmuş ve kucaklaşarak yeniden duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

