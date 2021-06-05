Türkiye’ye uçuşlar yakında başlayabilir!

Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm’in Başkanı Zarina Doguzova, yüksek vaka sayılarından ötürü 15 Nisan tarihiyle birlikte Türkiyeye uçuşların yasaklanması kararının değiştirilme olasılığının olduğunu belirtti.

Doguzova, “Türkiye’ ye uçuşların olmaması halk bazında da Türkiye’nin turizmi bazında da sıkıntılar doğurabilmekte. Önemli sorun yasak gelmeden önce tur şirketlerine verilmiş olan paralar var. Tur şirketleri bu insanlara borçlu kalmış durumda. Bu süreci bizzat takip etmekteyiz ve kısıtlamaların düzelip, uçuşların tekrar eski düzenine döneceği ve şirketlerin turistlere karşı sorumluluklarını yapacaklarını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya pandemi tedbirlerince 15 Nisan ile birlikte ülkemiz ve Tanzanya ile arasında ki uçuşları iptal etmişti. Daha sonra bu yasaklama Türkiye üzerinde 21 Haziran tarihine uzatılmıştı.