Sosyal medyada çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde gökyüzünde meteora benzeyen bir cismin olduğu ve Trabzon, Ankara, Yozgat ve Çankırı’da görüldüğü iddia edildi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda gökyüzünde görülen ışığın dünyaya inen göktaşlarından biri olduğu ve bu kez birinin Türkiye’ye denk geldiği belirtildi.

Türkiye’ye meteor mu düştü?

Dün gece sosyal medyada gündem yaratan görüntüler sonrası Türkiye’ye meteor düştüğü iddia edilmesi üzerine görüntüler incelemeye alındı. İncelemede bir cismin gökyüzünde süzüldüğü ve daha sonra bir anda parlayarak devam ettiği tespit edildi.

Göktaşları Dünya’ya inişi esnasında atmosfer ve sürtünme nedeniyle yanıyor ve sonrasında küçük bir taş haline gelerek yeryüzüne ulaşıyor. Dün gözlemlenen cismin de aynı özellikleri göstermesi nedeniyle birçok vatandaş meteor düştüğünü düşündü. Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

2020 yılında konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye’de bu tür doğa olaylarının görülebileceğini belirtmişti. Bektaş açıklamasında, meteor düşmesinin çok doğal bir olay olduğunu belirterek, bu olayın Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı kuzey yarım kürede görülebileceğini kaydetti.