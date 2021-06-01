Türkiye'ye hangi ülkelerden gelenlere PCR testi uygulanacak, genelge ne zaman yürürlüğe girecek?

Edine Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı yeni bir sınır genelgesi yayınladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, ülkemizin kara, hava ve deniz hudut kapılarından ülkeye giriş ile ilgili olarak aşağıdaki kararı almıştır. Bu karar 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak ve Ülkemize girişle ilgili önceki karar yürürlükten kaldırılmıştır." Açıklamasına yer verildi.

Genelgede yer alan ifadeler şu şekildedir;

Son 14 gün içerisinde Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan ülkemize gelenler ile bu ülkelerde bulunan kişilerin PCR test raporu negatif ibraz etmeleri istenecek. Ülkemize girmeden 72 saat önce ilimiz bu kişilerin negatif sonucunu gösteren PCR test raporuna ihtiyaç duyacaktır.İngiltere, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden de girişten 72 saat önce PCR test raporunun negatif sonuçlu raporu talep edilecektir.

İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ülkeler dışındaki ülkelerden Edine sınır kapımız üzerinden ülkemize giriş yaparken; en az 14 gün önce yapıldığını gösteren ilgili ulusal resmi kurumdan alınmış belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir ayrıca son 6 ay içinde hastalığı geçirmiş olanlar artık PCR test raporu ibraz etmesine gerek kalmayacak ve bu kişiler izole edilmeyecek. Bu ülkelerden giriş yaparken aşı sertifikası veya hastalığınızı kanıtlayan bir belge ibraz edemezseniz, ülkeye girişten önceki 72 saat içinde veya Türkiye'ye girişten önceki 48 saate kadar hızlı antijen testi sonucu negatif PCR test raporu ibrazı yeterli olacaktır. Test sonucu pozitif çıkarsa, Sağlık Bakanlığı'nın COVID19 yönergelerine uygun olarak tedavi edilecekler. Ve gerektiğinde izolasyon ve tedavi tedbirlerini uygulanacak.