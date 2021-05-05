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Türkiye’nin virüs görülmeyen tek yeri

Türkiye’nin tek göl adası olan Mada Adası şuanda virüs görülmeyen tek yerleşim yeri olarak kayıtlardaki yerini almış durumda. İşte detaylar…

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:55
Türkiye’nin virüs görülmeyen tek yeri
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Türkiye’de Beyşehir Gölü içerisinde yer alan Mada Adası, göl üzerindeki en büyük ada olma özeliğini taşıyor. Ada içerisinde bulunan 40 evde 200 kişi yaşıyor. Yerleşim yeri bulunması açısından Türkiye’de tek olan Mada Adasına kayıklarla ulaşım sağlanabiliyor. Adaya ulaşmak için en çok kürekli ve motorlu kayıklar tercih ediliyor. 200 yıldır Mada Adası’nda yaşayan insanlar ada tarım için çok elverişsiz olduğundan hayvancılık ve balıkçılık ile geçimlerini sağlıyor. Hayvanlarını kayıkları yardımıyla Çetir Yaylası’na götürerek hayvanları ekime kadar buradaki bitkilerle besliyorlar. İnsan zor ancak güzel bir hayat yaşadıklarını belirtiyor.

Dış Dünyadan Bağımsız Yaşadığımız İçin Virüs Yok

Ada sakinleri hiç kimsede Covid-19 virüsüne rastlanmamasını dış dünyadan bağımsız yaşamalarına bağlıyor.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 08:55
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Anahtar Kelimeler:
Mada AdasıBeyşehir Gölü
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