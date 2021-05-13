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Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
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Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı

Bilindiği üzere ülkemizde 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmaktadır. Tam kapanma uygulamasının başladığından beri vaka sayılarında ciddi bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüşün ardından gözler, Kabine Toplantısı'nda verilecek kararlarda. 17 Mayıs'tan sonra normalleşme nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramdan sonra normalleşmeye geçileceğini duyurmuştu. İşte Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı...

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:31
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramdan sonra kademeli olarak normalleşmeye geçileceğini duyurmuştu. İddialara göre bu normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek. Bahsedilen 3 aşama şu şekilde;

İlk aşamada kafeler,restoranlar ve lokantaların açılması hedeflenmektedir. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00’dan ,21.00’a çekilecek. Cumartesi gününde de yasağın kalkması beklenmektedir.  Okulların ise, şu süreçte açılması beklenmemektedir.  Vaka sayılarında bir sıkıntı olmazsa, eğitimin Eylül ve Ekim ayları gibi başlaması hedeflenmektedir.

İkinci aşama olarak da 31 Mayıs tarihi düşünülmektedir. İşletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik uygulanacak. Mekanların dış alanları %50 oranla kullanıma açılacak.  Daha küçük işletmeler olan; kahvehane ile çay ocağının valilik izinleriyle açılması beklenmektedir.Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının da kaldırılması hedeflenmektedir.

Son aşamada ise yaz aylarında hayatın normale dönmesi beklenmektedir. Düğünlerin belirli kısıtlamalarla yapılması amaçlanmaktadır. Gene,işletmelerin çalışma saatleri genişletilecek.

Bu durumların gerçekleşebilmesi için vaka sayılarında artış olmaması gerekmektedir. vaka durumları , yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağını etkileyecek.


Son Güncelleme: 13.05.2021 13:31
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