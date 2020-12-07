Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen hafta sonu gidilecek yerleri

Türkiye’de pek bilinmeyen ve keşfedilmeyi bekleyen birçok yer bulunuyor. Ülkenin coğrafi, etnik yapısı yüzyıllardır gelen farklı toplumlarında bıraktığı izler farklı yapıların günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. İşte Türkiye’de az bilinen, gidip görülmesi gereken yerler;

Yenişarbademli / Isparta

Toros ve Amanas dağlarıının birleştiği noktada yer alan Yenişarbadeimli ilçesi gidip görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Nadire Kanyonu / Ermenek – Karaman

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bulunana kanyon doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Kanyonda tekneyle turlar da düzenleniyor.

Adala / Salihli – Manisa

Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan Adala Ovası doğal güzelliğiyle dikkatleri çekiyor. Ova’da antik çağdan günümüze kadar gelen tarihi eserler de yer alıyor.

Sarısuvat Kanyonu / Doğanşar – Sivas

Sivas Sarısuvat Kanyonu, özellikle koronavirüs salgını sürecinde turistlerin ilgisini çekti. 8 kilometre uzunluğundaki kanyon, Doğanşar ilçesine bağlıdır.

Taşkale / Karaman

Karaman’a bağlı Taşkale ilçesi doğal güzellikleri ve tarihi yerleşim yerlerinin yanı sıra İncesu Mağarası ve Taştan Oyma Tahıl Ambarları dikkat çekiyor.

Türkiye’nin 'Doğal Çin Seddi' / Boğazören Köyü – Sivas

Sivas’ın İmralı ilçesinde bulunana Boğazören köyündeki Çin Seddi görünümlü kayalıklar doğa severlerin gidip görmesi gereken yerlerin başında geliyor. 50-60 metreye kadar yüksekliği olan kayalıklar İmranlı ilçesine 16 km uzaklıktaki Boğazören Köyü’nde yer alıyor.

Akpınar / Eğirdir – Isparta

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü muhteşem göl manzarasıyla gidilmesi gereken en güzel yerlerden biridir. İlçede bulanan Seyir tepesinde muhteşem manzaranın tadı çıkarılabiliyor.

Amanos Dağlarının 'nazar boncuğu' / Hatay

Hatay’daki Amanos dağlarında bulunan ve kuş bakışı olarak bakıldığında nazar boncuğu şeklinde görülen göl doğa severlerin gidip görmesi gereken doğal güzelliklerin başında geliyor. 25 metre çap ve 3 metre derinliğindeki göl çam ormanın ortasında yer alıyor.

Boraboy Gölü / Amasya

Tabiat parkı olarak bilinen Boraboy Gölü Amasya merkezden 62 kilometre uzaklıktadır. Taşova ilçesinde yer alan gölün uzunluğu 91 kilometredir.

Santa Vadisi / Dumanlı- Gümüşhane

Gümüşhane merkezinden 90 km uzaklıktaki Santa Vadisi Dumanlı Vadi olarak da biliniyor. Vadinin muhteşem doğa manzarası görenleri hayran bırakıyor.