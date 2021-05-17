Ülkemiz gelişmekte olan ülkeler arasında olduğundan enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Büyüyen her ülkenin enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor. Türkiye’de enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. En çok kullanılan enerji ise elektrik enerjisidir. Türkiye’nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı.

Açıklanan verilere göre ülkemizde günlük olarak 679 bin 135 megavatsaat elektrik üretilmektedir. Ülkemizin günlük olarak tükettiği elektrik miktarı ise 675 bin 218megavatsaat olduğu ifade edildi. En çok elektrik tüketilen saat ise akşam 21:00 olarak açıklandı. Ayrıca en düşük elektrik tüketildiği saat ise sabah 07:00 olarak belirlendi.

Elektrik üretiminde en büyük pay %21,3 ile doğalgaz santralleri bulundu. %16,7 oranındaki pay ise hidroelektrik santrallerine ayrıldı. Kömür santrallerinin %16,5 oranında payı olduğu açıklandı.