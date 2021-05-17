Ülkemiz gelişmekte olan ülkeler arasında olduğundan enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Büyüyen her ülkenin enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor. Türkiye’de enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. En çok kullanılan enerji ise elektrik enerjisidir. Türkiye’nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı.
Elektrik üretiminde en büyük pay %21,3 ile doğalgaz santralleri bulundu. %16,7 oranındaki pay ise hidroelektrik santrallerine ayrıldı. Kömür santrallerinin %16,5 oranında payı olduğu açıklandı.
Son Güncelleme: 17.05.2021 10:41