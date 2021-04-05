Türkiye'nin gündemine oturan ikizlerin yürek burkan hikayesi!

Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Tatlı Sert'te canlı yayına katılan ve evlatlık olduklarını açıklayan ikiz kardeşlerin hayat hikayeleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Herkesin konuştuğu Büşra ve Beyza Yılmaz adlı kızkardeşlerin gerçek ailelerini aradığı yönünde anlattıkları yürekleri burktu.

Şuan 31 yaşında olan Büşra ve Beyza Yılmaz'ın 1990 yılında Ankara'da bulunan Doktor Hikmet Uludamar'ın muayenehanesinden bir aile tarafından evlatlık olarak alındıkları anlatılırken henüz 3 günlükken başka bir aileye gitmek zorunda kalan genç kızlar, Müge Anlı'nın programı aracılı ile tüm Türkiye'ye çağrı yaparak gerçek ailelerini aradıklarını duyurdu.

Programda konuşma yapan ikiz kardeşler, bu güne kadar tek isteklerinin anne ve babasıyla birlikte varsa kardeşlerini bulmak olduğu belirttiler. Kızkardeşler konuşmalarında yıllardır çok merak ettikleri annelerinin kokusunu merak ettiklerini söyledikleri sırada her ikisi de gözyaşlarına boğuldu.