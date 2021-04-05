Türkiye'nin gündemine oturan ikizlerin yürek burkan hikayesi!

Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Tatlı Sert'te canlı yayına katılan ve evlatlık olduklarını açıklayan ikiz kardeşlerin hayat hikayeleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Herkesin konuştuğu Büşra ve Beyza Yılmaz adlı kızkardeşlerin gerçek ailelerini aradığı yönünde anlattıkları yürekleri burktu.
Programda konuşma yapan ikiz kardeşler, bu güne kadar tek isteklerinin anne ve babasıyla birlikte varsa kardeşlerini bulmak olduğu belirttiler. Kızkardeşler konuşmalarında yıllardır çok merak ettikleri annelerinin kokusunu merak ettiklerini söyledikleri sırada her ikisi de gözyaşlarına boğuldu.
Son Güncelleme: 05.04.2021 22:22