Türkiye'nin bir çok noktasında görülen esrarengiz ışıkların sırrı ne

Türkiye’nin bir çok yerinde akşam vakitlerinde beliren ard arda olan ışık kümeleri gören vatandaşlarda merak uyandırdı. Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi İstanbul semlarında da beliren sıralı ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gökyüzünde beliren esrarengiz ışıkların ne olduğu merak konusu olurken ışıkları kayda alıp sosyal medyada paylaşılmasıyla bir anda gündeme düşen ışıkları gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

İSTANBUL’DAN SONRA MUĞLA'DA DA GÖRÜLDÜ

Muğla’dan da görülen sıralı ışıkları gören Muğla halkı şaşkınlık yaşarken vatandaşlar tarafından o anları görüntüledi. Gökyüzünde biranda beliren Işık huzmelerinin, bir yıl önce de Türkiye’de de görülen, sahibinin Elon Musk olduğu SpaceX’in uzaya gönderdiği ve adlarına Starlink denilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

PEKİ NEDİR STARLİNK UYDULARI?

Starlink adı verilen ve Elon Musk’a ait olan uydular Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu inteneti erişimi sağlamak üzere inşası edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. SpaceX takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışarak seri olarak üretilen yüzlerce küçük uydudan oluşacak. Öte yandan