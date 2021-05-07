İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Türkiye'nin bir çok noktasında görülen esrarengiz ışıkların sırrı ne

Türkiye'nin bir çok noktalarında akşam üzeri gökyüzünde ard arda görülen ve 100'ün üzerinde olan ışık kümesi görüldü. Vatandaşlar tarafından merak edilen ışık sıraları Türkiye'nin bir çok ilinde de görüldü.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:58
Türkiye'nin bir çok noktasında görülen esrarengiz ışıkların sırrı ne
Takip Et:

Türkiye’nin bir çok yerinde akşam vakitlerinde  beliren  ard arda olan ışık kümeleri gören vatandaşlarda merak uyandırdı. Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi İstanbul semlarında da beliren sıralı ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gökyüzünde beliren esrarengiz ışıkların ne olduğu merak konusu olurken ışıkları kayda alıp sosyal medyada paylaşılmasıyla bir anda gündeme düşen ışıkları gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

İSTANBUL’DAN SONRA MUĞLA'DA DA GÖRÜLDÜ

Muğla’dan da görülen sıralı ışıkları gören Muğla halkı şaşkınlık yaşarken vatandaşlar tarafından o anları görüntüledi. Gökyüzünde biranda beliren Işık huzmelerinin, bir yıl önce de Türkiye’de de görülen, sahibinin Elon Musk  olduğu SpaceX’in uzaya gönderdiği ve adlarına  Starlink denilen  uydulara ait olduğu düşünülüyor.

PEKİ NEDİR STARLİNK UYDULARI?

Starlink adı verilen ve Elon Musk’a ait olan uydular Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu inteneti erişimi sağlamak üzere inşası edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. SpaceX takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışarak seri olarak üretilen yüzlerce küçük uydudan oluşacak. Öte yandan 




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Esrarengiz ışıklarIstanbulMuğla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihte bugün ya da tarihte 7 Mayıs günü ne oldu?
Tarihte bugün ya da tarihte 7 Mayıs günü ne oldu?
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
QNB Finansbank personel alımı yapacak? Qnb Finansbank personel alım kadroları ve şartları
QNB Finansbank personel alımı yapacak? Qnb Finansbank personel alım kadroları ve şartları
Cuma mesajları: 7 Mayıs 2021 En güzel cuma sözleri
Cuma mesajları: 7 Mayıs 2021 En güzel cuma sözleri
Pandemi yardımı kapsamı dışı faz 1 2 ne demek?
Pandemi yardımı kapsamı dışı faz 1 2 ne demek?
2021 Kadir Gecesi ne zaman, kaç gün kaldı? Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir?
2021 Kadir Gecesi ne zaman, kaç gün kaldı? Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir?

Popüler Haberler

Sihirli Annem dizisi Ceren’i kim canlandırıyor? Cemre Demircan'ın biyografisi
Yarı zamanlı çalışmada kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
İlk defa ev sahibi olacaklar için devlet destekleri nelerdir? 2021 Konut hesabı nasıl açılır?
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
FOX Son Yaz yeni bölüm neden yok? 7 Mayıs Son Yaz final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Vergi Levhası asmak mecburi midir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu
TV yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Akrep dizisi oyuncu kadrosu
Masum 411.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Baraj dizisindeki Ayşe karakteri kimdir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Rüyada ekmek alma görmek ne demektir? Rüyada ekmek alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Agi asgari ücrete dahil mi? 2021
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Altın ne kadar oldu? 7 Mayıs 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 7 Mayıs 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
8 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Mayıs Cumartesi at yarışı programı
TV 8 canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Atv canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.