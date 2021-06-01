İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Türkiye'den Almanya'ya geyik kafatası sokmak isteyen yolcuya para cezası kesildi

Türkiye'den getirdiği geyik kafataslarını Almanya'ya sokmaya çalışan Türk yolcu yakalanarak para cezası kesildi.

01 Haziran 2021 Salı 23:35
Türkiye'den Almanya'ya geyik kafatası sokmak isteyen yolcuya para cezası kesildi
Takip Et:

Türkiye’den bavulunun içinde getirdiği 3 adet geyik kafatasını Almanya’ya sokmak isterken yakalanan Türk yolcu, gümrük polisleri tarafından yakalandı.

GEYİKLERİ KENDİSİNİN AVLADIĞINI İFADE ETTİ

Kafataslarını Almanya’ya sokmak isterken yakalanan 64 yaşındaki yolcunun kafataslarının nereden ve nasıl temin ettiğini konusundaki açıklaması kendisinin avcı olduğunu ve geyikleri avladığı yönündeydi. Pişirilmiş bir şekilde bavulun içinden bulunan kafataslarına gümrük polisi tarafından el koyuldu. Öte yandan ele geçirilen kafatasları halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle imha etti.

KAFATASLARINA EL KOYULDU

Bavulunda kafatasları ile yakalanan yolcuya para cezası kesilirken, ne kadar bir ceza kesildiği konusunda bilgi verilmedi. Bavuluna el konulan yolcu durumdan rahatsız olarak avukatı aracılığı ile polislerden şikâyetçi olacağını belirtti.

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 23:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Geyik KafatasıCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkollü cafe ve barlar açıldı mı? Alkollü mekanlar açık mı, ne zaman açılacak?
Alkollü cafe ve barlar açıldı mı? Alkollü mekanlar açık mı, ne zaman açılacak?
Pride ne demektir anlamı nedir? Pride Month 2021 ne zaman? Pride ayı nedir?
Pride ne demektir anlamı nedir? Pride Month 2021 ne zaman? Pride ayı nedir?
Kafelerde nargile yasağı kalktı mı? Nargile kafeler açıldı mı, açılacak mı?
Kafelerde nargile yasağı kalktı mı? Nargile kafeler açıldı mı, açılacak mı?
2021 Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları şartları nedir?
2021 Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları şartları nedir?
Günlük burç yorumları; 2 Haziran 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 2 Haziran 2021 Çarşamba burç yorumları
Deniz salyası nedir? Müsilaj'ın zararları nelerdir?
Deniz salyası nedir? Müsilaj'ın zararları nelerdir?

Popüler Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragman izle - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1 Haziran 2021 Salı yeni bölüm fragmanı
Alkollü cafe ve barlar açıldı mı? Alkollü mekanlar açık mı, ne zaman açılacak?
Survivor 2021 22. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 1 Haziran Salı Survivor SMS sıralaması
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yeri ve mekanları
Resmi Gazete'de 2 Haziran Çarşamba bugün hangi haberler var? 2 Haziran Çarşamba Resmi Gazete atama kararları
Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ne zaman yapılacak?
Survivor 2021 109. bölüm fragmanı 2 Haziran 2021 Çarşamba TV 8
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs kredi borç erteleme işlemleri
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 1 Haziran 2021 Salı
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Çukur Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?
Moldova asgari ücreti ne kadar?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet (Genco Özak) kimdir?
Esenler'de kan dondurucu olay 4 aylık hamile kadın otomobilden atıldı
Masumlar Apartmanı sezon finali ne zaman? Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi
2021 Haziran ayı 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli?
La Casa De Papel Tokyo kimdir? Ursula Corbero kimdir? Ursula Corbero nereli, kaç yaşında?
Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödeme tarihleri
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.