Türkiye'den Almanya'ya geyik kafatası sokmak isteyen yolcuya para cezası kesildi

Türkiye’den bavulunun içinde getirdiği 3 adet geyik kafatasını Almanya’ya sokmak isterken yakalanan Türk yolcu, gümrük polisleri tarafından yakalandı.

GEYİKLERİ KENDİSİNİN AVLADIĞINI İFADE ETTİ

Kafataslarını Almanya’ya sokmak isterken yakalanan 64 yaşındaki yolcunun kafataslarının nereden ve nasıl temin ettiğini konusundaki açıklaması kendisinin avcı olduğunu ve geyikleri avladığı yönündeydi. Pişirilmiş bir şekilde bavulun içinden bulunan kafataslarına gümrük polisi tarafından el koyuldu. Öte yandan ele geçirilen kafatasları halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle imha etti.

KAFATASLARINA EL KOYULDU

Bavulunda kafatasları ile yakalanan yolcuya para cezası kesilirken, ne kadar bir ceza kesildiği konusunda bilgi verilmedi. Bavuluna el konulan yolcu durumdan rahatsız olarak avukatı aracılığı ile polislerden şikâyetçi olacağını belirtti.