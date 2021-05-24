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Türkiye'deki Nutellada domuz yağı var mı?

Çikolata ve fındık karışımından oluşan Nutella, Türkiye'de çok tüketilmektedir. Türkiye'deki Nutellada domuz yağı var mı? sorusunun cevabı araştırıldı. Haberimizde Nutella'nın resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya ve konuyla ilgili detaylara yer verilmiştir.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:16
Türkiye'deki Nutellada domuz yağı var mı?
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Uzun bir süredir Türkiye marketlerinde raflarda yerini alan Nutella’nın helal sertifikası var mı sorusu gündemi meşgul ediyor. Türkiye’de satılan Nutella helal mi? Nutella’nın içinde domuz yağı mı var? Sorularının yanıtları araştırıldı.

Bugüne kadar Nutella için farklı yorumlar yapılmıştır. Nutella’nın Twitter hesabı üzerinden ABD’li bir kullanıcıya verdiği cevap çok konuşuldu. Kullanıcı ‘’Ürünleriniz helal mi?’’ sorusuna ‘’Helal değil’’ cevabı aldı.

Fakat bu cevap kısa bir sürede çok tepki aldı. Bunun üzerine Nutella, Dünya çapında satılan bütün Nutella ürünlerinin helal olduğunu söyledi. Şirket, tesislerin %90’ından fazlasının Helal sertifikasına sahip olduğunu söyledi ve daha önceki açıklamalar nedeniyle özür diledi.

Helal sertifikası bulunuyor

Nutella Türkiye’nin helal sertifikası bulunuyor. Bu belge, ürünlerin içinde domuz yağı ve benzeri karışımların bulunmadığını ifade ediyor.

Nutella, çikolata ve fındık karışımından oluşan çikolatalı krema markasıdır. İtalyan çikolata firması olan Ferrero Spa tarafından üretilmektedir.

100 gr içinde ortalama 540 kalori vardır. Geçmişi 2. Dünya Savaşı sebebiyle yaşanan kakao sıkıntısına dayanmaktadır. Nutella’nın ana bileşenleri şeker ve palm yağından oluşur. (%50’nin üzerinde) Ayrıyeten %13 oranında fındık, kakao tozu ve yağsız süt bulunur. ABD ve Birleşik Krallık’ta Nutella soya ürünleri de barındırır.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:16
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