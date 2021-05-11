Türkiye'deki en zehirli türler arasında olan koca engerek yılanı Tunceli'de görüldü! Yetkililer uyardı

Türkiye’de en zehirli türler arasında bulunan ‘koca engerek’ yılanı, Tunceli’de bir köyde görüldü. Ortalama 2,5 metre uzunluğunda olan engerek, görenleri korkuttu. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, yılanların çiftleşme döneminde oldukları için saldırgan olduklarını söyleyerek vatandaşı uyardı.

Öldürmek yasak

Ülkemizde en zehirli türler arasında bulunan ‘koca engerek’ yılanı, Tunceli merkeze bağlı olan Atlantı köyünde görüldü. Ormanlık alanda dolaşırken ağacın üstüne yılanı gören köylüler paniğe kapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne köy halkının ihbarının ardından gelen ekipler, inceleme yaparak yılanın Türkiye’deki en zehirli türlerden olan koca engerek olduğunu açıkladı. Yetkili kişiler, yılanın koruma altında olan türlerden olduğunu ve öldürülmesinin 6.600 TL cezası olduğunu belirtti.

‘Yılanı görünce çok korktuk’

Köy halkından Seher Tumar, yılandan çok korktuğunu vurgulayarak, “Tam kapanma kararı nedeniyle köyümüze geldik. Sabah saatlerinde evimizin yan tarafında bulunan ormanda yürüyüş yapalım, dedik. Yürüyüş yaparken, çalıların arasında bir ses duyduk. Baktığımızda ardıç ağacının üzerinde büyük yılan gördük. Çok korktuk. İntenetten baktığımızda ise, ‘koca engerek’ yılanı olduğunu anladık. Sanırım bir şey yemişti, sindirmeye çalışıyordu ve hareketsizdi. Sonra ağacın altına girdi” sözlerini söyledi.

‘Yılanların çiftleşme dönemi’

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde görev yapan Murat Özel, yılanların bu dönemde saldırgan olduklarını söyledi. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkili, “Bu yılan, ülkemizde yaşayan en zehirli türlerden biri olan koca engerek. Üstüne basmazsanız asla ısırmaz. Isırdığı zaman da, en yakın sağlık kuruluşuna gidilmezse öldürür. Küçük olanlar çok tehlikelidir, yetişkin olanlar ise daha az zehir bırakır. Yılanı tahrik etmediğin sürece, insanı asla ısırmaz. Fakat şu anda tüm yılanların çiftleşme ve besin toplama dönemi. Bu dönemde yılanlar çok saldırgan olur. Mayıs sonuna kadar bu durum devam eder. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız, otluk alanda gezinirken çok dikkat etmeli” sözlerini kullandı.