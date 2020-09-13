Türkiye'deki 800 yıllık hazine! Yurt dışından talep çok

Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesinde bulunan Selçuklu döneminden kalma 800 yıllık madenden çıkarılan 150 bin ton kaya tuzu, hem yurt içi hemde yurt dışından büyük talep görüyor.

Hacı Bektaş Veli tarafından bulunduğu söylentiler arasında olan ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin son döneminden çalışır halde bulunan Tuzköy Mahallesi'ndeki madende üretilen minerali yüksek kaya tuzu, yaklaşık 700 metre boyundaki tünelden yerin 85 metre altına inilerek çıkarılıyor..

İş makineleri ile çıkarılan tuz yer altından kamyonlar vasıtasıyla getirilerek işleniyor. Ebatları kullanım alanlarına göre belirlenen kaya tuzu yurdun dört bir yanına ulaştırılıyor.

Tuz madenini işleten Suat Bilgin, Bu madeni 99 yıllığına kiraladığından bahsederken bölgede 5 milyon 300 bin metrekarelik alanın tuz yatağı olduğunu ve işletmede 60'den fazla kişiye istihdam sağladığını ve ekonomiye bulundukları katkıları anlattı.

Yurtdışından çok talep olan kaya tuzunu Almanya, Fransa ,Hollanda dan büyük talep gelirken en son Romanya’ya bir satış olduğu ancak işletmenin kapasitesinin tüm satışlara yetişemediğini ekledi. Bölgeyi sağlık turizmine açmanın hayalleri arasında olduğunu dile getiren Bilgin madende risk olmadığını ve göçme tehlikesinin adla olmadığını ifade etti.