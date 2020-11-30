Türkiye'de yer alan 30 Büyükşehir hangileridir? 30 Büyükşehir isim listesi

Özellikle koronavirüs salgını sonrasında ülkemizdeki büyükşehirler merak konusu oldu. 10 Mart tarihinde ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından virüse karşı alınan tedbirler ilk olarak büyükşehirlerde uygulanmıştı.

Nitekim son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirler alınmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından büyükşehirleri kapsayan yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

Türkiye’nin 30 büyükşehri şu şekilde;

Adana - Adana Büyükşehir Belediye si

si Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

30 büyükşehrin yanı sıra salgının başında olduğu gibi Zonguldak ilinde de büyükşehirlerde uygulanacak kısıtlamaların uygulanabileceği söyleniyor. Bilindiği gibi Zonguldak ili vaka sayılarında oldukça yüksek riskli olarak görülüyor.