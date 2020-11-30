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Türkiye'de yer alan 30 Büyükşehir hangileridir? 30 Büyükşehir isim listesi

Kabine toplantısının ardından açıklanacak yeni kısıtlamaların Büyükşehirlerde olabileceği iddia edildi. İddiaların ardından vatandaşlar Türkiye’de yer alan 30 Büyükşehir hangileridir ve 30 Büyükşehir isim listesini araştırmaya başladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:44
Türkiye'de yer alan 30 Büyükşehir hangileridir? 30 Büyükşehir isim listesi
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Özellikle koronavirüs salgını sonrasında ülkemizdeki büyükşehirler merak konusu oldu. 10 Mart tarihinde ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından virüse karşı alınan tedbirler ilk olarak büyükşehirlerde uygulanmıştı.

Nitekim son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirler alınmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından büyükşehirleri kapsayan yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

Türkiye’nin 30 büyükşehri şu şekilde;

  • Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
  • Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
  • Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
  • Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
  • Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
  • Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
  • Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
  • Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  • Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
  • Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
  • Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  • Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
  • İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
  • Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
  • Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  • Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  • Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
  • Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
  • Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
  • Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
  • Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
  • Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
  • Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
  • Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  • Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
  • Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
  • Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
  • Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
  • Van - Van Büyükşehir Belediyesi

30 büyükşehrin yanı sıra salgının başında olduğu gibi Zonguldak ilinde de büyükşehirlerde uygulanacak kısıtlamaların uygulanabileceği söyleniyor. Bilindiği gibi Zonguldak ili vaka sayılarında oldukça yüksek riskli olarak görülüyor.



Son Güncelleme: 30.11.2020 18:44
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Anahtar Kelimeler:
BüyükşehirBelediyeKORONA
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