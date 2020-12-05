Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı kaç, kaç Suriyeli var?

Komşu ülke Suriye’de çıkan iç savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli mülteciler başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeye sığınmışlardır. Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık olarak düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeli sayısını açıkladı.
Türkiye’de kaç Suriyeli var?
Bakanlık Sözcüsü Çataklı’nın yaptığı açıklamaya göre ülkemizde kayıt altına alınan 3.638.288 kişinin bulunduğu, Suriye’ye geri dönenlerin sayısı ise 419.040 kişi olduğunu açıkladı.
Son Güncelleme: 05.12.2020 15:57