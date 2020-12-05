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Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı kaç, kaç Suriyeli var?

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın yaptığı açıklamada Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı ortaya çıktı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 15:57
Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı kaç, kaç Suriyeli var?
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Komşu ülke Suriye’de çıkan iç savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli mülteciler başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeye sığınmışlardır. Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık olarak düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeli sayısını açıkladı.

Çataklı, terörle mücadeleye vurgu yaptığı açıklamada pkk terör örgütünü temizlemeye yöneklik yeni stratejiler ve sahada büyük bir operasyonel güç ortaya koyarak pkk terör örgütünün bitirme noktasına gelindiğini söyledi.

Türkiye’de kaç Suriyeli var?

Bakanlık Sözcüsü Çataklı’nın yaptığı açıklamaya göre ülkemizde kayıt altına alınan 3.638.288 kişinin bulunduğu, Suriye’ye geri dönenlerin sayısı ise 419.040 kişi olduğunu açıkladı.



Son Güncelleme: 05.12.2020 15:57
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Anahtar Kelimeler:
SuriyeliTürkiyeIsmail çataklı
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