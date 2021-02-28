Türkiye’de nerelere meteor düştü? Göktaşı düşmesi nedir?

Meteor (Gök taşı) nedir?

Dün akşam saatlerinde özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde görülendüşme görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Gökyüzünde parlama şeklide meydana gelen ve yanarak yavaş yavaş kaybolan görüntü akıllara’ye meteor mu düştü? sorusunu getirdi. Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan iller, Ankara, Kayseri, Tokat ve Sivas illerinde meydana gelen ışık süzmesi göktaşı olarak yorumlandı. Sivas’ın bazı ilçelerinden Jandarma ekiplerine ‘Meteor düştü’ ihbarları geldi. Gelen bu ihbarlar üzerine AFAD ile UMKE ekipleri meteor görüldüğü söylenilen yerlerde inceleme başlattı. Sivas’ın Gürün ve Kangal ilçesi arasında kalan kırsal kesimde AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılamadı.

Meteorit veya gök taşı uzayda Dünya yüzeyine düşen maddeler olarak tanımlanır. Kuyruklu yıldız, asteroit veya meteor, uzaydan herhangi bir gezegenin ya da Dünya’nın atmosferine girer ve genellikle yer yüzene ulaşamadan sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimler sonucu ısınır ve eriyerek atmosfere karışır. Meteorlar düşerken ısınmanın etkisi ile ateş topuna dönüşür, kayan yıldız olarak da bilinir.