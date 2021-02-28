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Türkiye’de nerelere meteor düştü? Göktaşı düşmesi nedir?

Dün akşam saatlerinde özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde görülen meteor düşme görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Meteor düşme görüntülerini ortaya çıkmasıyla beraber vatandaşlar Türkiye’ye meteor düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. Meteor düşmesi nedir? Türkiye’ye meteor düştü mü? sorularının cevapları haberimizde yer almaktadır.

28 Şubat 2021 Pazar 14:52
Türkiye’de nerelere meteor düştü? Göktaşı düşmesi nedir?
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Dün akşam saatlerinde özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde görülen meteor düşme görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Gökyüzünde parlama şeklide meydana gelen ve yanarak yavaş yavaş kaybolan görüntü akıllara Türkiye’ye meteor mu düştü? sorusunu getirdi. Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan iller, Ankara, Kayseri, Tokat ve Sivas illerinde meydana gelen ışık süzmesi göktaşı olarak yorumlandı. Sivas’ın bazı ilçelerinden Jandarma ekiplerine ‘Meteor düştü’ ihbarları geldi. Gelen bu ihbarlar üzerine AFAD ile UMKE ekipleri meteor görüldüğü söylenilen yerlerde inceleme başlattı. Sivas’ın Gürün ve Kangal ilçesi arasında kalan kırsal kesimde AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılamadı. 

Meteor (Gök taşı) nedir?

Meteorit veya gök taşı uzayda Dünya yüzeyine düşen maddeler olarak tanımlanır. Kuyruklu yıldız, asteroit veya meteor, uzaydan herhangi bir gezegenin ya da Dünya’nın atmosferine girer ve genellikle yer yüzene ulaşamadan sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimler sonucu ısınır ve eriyerek atmosfere karışır. Meteorlar düşerken ısınmanın etkisi ile ateş topuna dönüşür, kayan yıldız olarak da bilinir.  



Son Güncelleme: 28.02.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGök TaşıMeteor
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