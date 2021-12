Türkiye’de kaç farklı vergi vardır? Bu vergiler neler?

Türkiye’de her vatandaş Merkezi Yönetim Bütçesi’ne pek çok vergi ödemesi yapıyor. Her daim vergi ödemekle yükümlü olan halk için bu durum bir kabusa dönüşüyor. Dar gelirli aileleri maddi açıdan oldukça zorlayan bu ödemeler birçok farklı adla toplanıyor. Vatandaşlar daha önce ismini bile duymadığı sayısız vergiyi ödemek durumunda kalıyor. Bu kapsamda Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl vatandaşların vergi ödemeleri hakkında merak ettiği sorulara yönelik bazı açıklamalarda bulundu. İşte Dr. Ozan Bingöl'ün açıklamaları...

Ozan Bingöl: “Ülkemizde ödediğimiz her 100 lira verginin %18’i faize gidiyor, böyle devam ederse 2023’te her 100 lira verginin 20 lirası faiz olarak bütçeden çıkacak.” Şeklinde ifade etti.” Ayrıca “2022 yılında yüksek oranlı yeniden değerleme oranını 25 kuruşluk poşetteki artışla da hissedeceğiz, aldığımız her nefeste ve attığımız her adımda farklı isimlerle birçok ödeme yapıyoruz. Bu bağlamda 2021 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi’ne 532 farklı düzenlemeye bağlı olarak 1 trilyon 82 milyar TL katkı yapacağız.”diye belirtti.

532 çeşit vergi ödeniyor

Vatandaşlar her geçen gün artmaya devam eden vergi ödemeleri konusunda endişe duyuyor. Türkiye'de vatandaşlardan 500'den fazla vergi alınıyor. Peki düşük gelirli aileler için büyük bir sıkıntıya dönüşen vergi sistemi konusunda neler yapılabilir? Türkiye'de vatandaştan alınan kaç tür vergi vardır? İşte Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl röportaj sırasında kendisine yöneltilen soruları şöyle yanıtladı:

-Asgari ücretli bir vatandaşın ayllık vergi takvimi nedir, kaç tür vergi ödüyor?

“Yalnızca asgari ücretli olarak düşünülmemelidir. İçinde bulunduğumuz sene adını hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz pek çok kanuna göre vergi resmi, harç, fon, devlet hakkı, katkı payı, zam vb. sayısız farklı isimle Merkezi Yönetim Bütçesi’ne ödeme yapıyoruz. Her an farklı adlarla yapılan vergiler ile 2021 Merkezi Yönetim Bütçesi’ne 532 farklı düzenlemeye dayalı olarak 1 trilyon 82 milyar TL katkı yapacağız. Daha ne olsun…”

-Vergi yükü her zaman dar gelirlinin üzerinde kalıyor. Adil ve eşitlikçi bir vergi sistemi için neler yapılmalı?

Her dakika fakirleşiyoruz

Vergileme zihniyeti iktidarın toplumun hangi kesiminden yana olduğunu görmek tunusal kağıdı gibidir. Vergi sistemini daha adaletli olmasının şartı iktidarın vergileme zihniyetinin değişip dönüşmesidir.

-“Halkın enflasyon nedeniyle uğradığı reel gelir kaybı da bir bakıma enflasyon vergisidir.” diye belirttiniz. Bu bağlamda vatandaşın enflasyon vergisinin yükü nedir?

“Enflasyon, sabit ücretli ailelerin kabustur, alım gücü erir; her gün her an fakirleşir. Yani bu noktada enflasyon halkın bir kesimini yoksullaştıran gelir dağılımını bozan adaletsiz bir vergidir. Türkiye’de vergi yükü 1965’te GSYH’nin %10.6’sı iken 2018 yılında %24.4 olmuştur. Bu yıllar arasındaki artış 130.50 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem OECD ülkelerinin ortalama yükü %24.9’dan 34.3’e yükselmiştir ve artış %37.79 şeklinde olmuştur. Bu kapsamda halk tarafından hissedilen vergi yükü yüksek oluyor ve önemli olan hesaplanan vergi yükü değil, hissedilen vergi yüküdür…”

-Mart ayında yazdığınız bir makalede "Her 100 liralık verginin 16 lirası faize gidiyor" diye belirtiyorsunuz. Geriye kalan vatandaşa yol, su olarak geri dönüyor mu?

“En son 2020 verilerine göre ödediğimiz her verginin 100 TL’nin %16’sı faize gidiyordu. Şimdi ise 2021’in ilk sekiz ay verisine göre artık ödenen her 100 TL’nin %18’i faize gidiyor. Orta vadeli programa göre 2022’de ödeyeceğimiz her 100 liranın %19.7’si; 2023’te %20.7’si faize gidecek. Yani kısaca her 100 liranın 20 lirası faizden çıkacak.”

-Vergiler vatandaşa geri dönüyor mu?

“2020 bütçe gerçekleştirmelerine göre bütçenin %27.9’u, personel+sosyal güvenlik giderlerini oluşturmaktadır. Vatandaşa yol,su, elektrik olarak gidecek kısım olan “yatırım harcamaları” kalemi ise toplam bütçenin sadece %7.8’ini oluşturur yani faiz ödemesinin çok altında kalmaktadır.”