Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?

Türkiye’de emekli olmak için gerekli prim borçlarını ödemelerine rağmen emekli olamayan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu kişilere Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT’liler deniyor. 1999 yılında çıkarılan bir yasa sebebiyle prim günü dolmasına rağmen emeklilerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bir çok insan Türkiye’deki EYT’li vatandaşların sayısını öğrenmek için intenet üzerinden araştırma yapıyor. Peki Türkiye’de EYT’li kaç kişi var?

Türkiye’de EYT’li Kaç Kişi Var?

İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Deneği Başkanı Doğan Türker, Türkiye’de kaç kişinin EYT’li olduğunu açıkladı. Türkiye’de yaklaşık 5.4 milyon kişinin EYT mağduru olduğunu ifade eden Türker ‘’Dede olduk ama emekli olamadık’’ sözleriyle bu mağduriyeti yaratan yasaya gönderme yaptı.

Doğan Türker, 1999 yılında çıkarılan yasa sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını ve bu yasanın iptal edilmesini istediklerini söyledi.