Türkiye'de hangi il deprem açısından ne kadar güvenli? Türkiye deprem risk haritası 2020 İl il deprem risk durumu!

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğünde ki deprem sonrasında vatandaşların en merak ettiği konu Türkiye Fay Hattı Haritası olmuştur. Vatandaşlar deprem riskinin en fazla olduğu ve en az olduğu bölgeleri araştırmaya başlamıştır.

İzmir’de yaşanan yıkıcı deprem sonrasında vatandaşlar Türkiye deprem haritasını merak etmeye başladı.

92 kişi hayatını kaybetti

İzmir depremi sonrasında 92 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklanırken 994 vatandaş ise yaşanan deprem felaketi nedeni ile yaralandı. 30 Ekimde yaşanan deprem sonrasında başlayan arama-kurtarma çalışmaları halen devam ederken ekipler molozların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışıyor.

1.Derece deprem bölgesi

2. Derece deprem bölgesi

Adıyaman, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Erzincan, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Sakarya, Siirt, Tokat, Uşak, Van, Kırıkkale, Batman, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce, Tunceli

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Samsun, Uşak, Van, Zonguldak, Ardahan, Iğdır, Tekirdağ

3. Derece deprem bölgesi

Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Çorum, Edine, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat, Bayburt, Kilis, Tekirdağ

4. Derece deprem bölgesi

Adana, Ankara, Artvin, Edine, Giresun, Kırklareli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sinop, Trabzon, Aksaray