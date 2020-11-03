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Türkiye'de hangi il deprem açısından ne kadar güvenli? Türkiye deprem risk haritası 2020 İl il deprem risk durumu!

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar Türkiye'de hangi il deprem açısından ne kadar güvenli? sorusunu araştırmaya başladı. Vatandaşların araştırdığı konulardan bir diğer ise Türkiye Deprem Risk Haritası oldu.

03 Kasım 2020 Salı 00:01
Türkiye'de hangi il deprem açısından ne kadar güvenli? Türkiye deprem risk haritası 2020 İl il deprem risk durumu!
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30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğünde ki deprem sonrasında vatandaşların en merak ettiği konu Türkiye Fay Hattı Haritası olmuştur. Vatandaşlar deprem riskinin en fazla olduğu ve en az olduğu bölgeleri araştırmaya başlamıştır.

İzmir’de yaşanan yıkıcı deprem sonrasında vatandaşlar Türkiye deprem haritasını merak etmeye başladı.

92 kişi hayatını kaybetti

İzmir depremi sonrasında 92 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklanırken 994 vatandaş ise yaşanan deprem felaketi nedeni ile yaralandı. 30 Ekimde yaşanan deprem sonrasında başlayan arama-kurtarma çalışmaları halen devam ederken ekipler molozların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışıyor.

1.Derece deprem bölgesi


Adıyaman, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Erzincan, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Sakarya, Siirt, Tokat, Uşak, Van, Kırıkkale, Batman, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce, Tunceli

2. Derece deprem bölgesi

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Samsun, Uşak, Van, Zonguldak, Ardahan, Iğdır, Tekirdağ

3. Derece deprem bölgesi

Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Çorum, Edine, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat, Bayburt, Kilis, Tekirdağ

4. Derece deprem bölgesi

Adana, Ankara, Artvin, Edine, Giresun, Kırklareli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sinop, Trabzon, Aksaray

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Deprem Risk HaritasıTürkiyeİzmir Depremi
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