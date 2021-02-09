Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu nasıl?

Türkiye Uzay Ajansı’nın Logosu Belirlendi!

Türkiye’nin uzay programı bu akşam saat 19.00’de canlı yayında açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın tanıtımını yaptığı Milli Uzay Programı, Türkiye’nin ilerdeki 10 yıl boyunca uzay alanında yapılacak olan programı kapsayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile bu akşam gerçekleşecek tanıtımı kısa bir video ile duyurdu ve şu notu düştü; “Sevgili Gençler, Ülkemizin önümüzdeki 10 yılda uzay alanında neleri başarması sizi daha çok heyecanlandırır? Bu akşam saat 19:00’da Sn. Cumhurbaşkanımızın tanıtacağı Milli Uzay Programında iddialı hedeflerimiz var. Mutlaka takip edin…” şeklinde ifadeler kullandı.

Türkiye Uzay Ajansı’nın Logosu Artık Belirlendi!

Türkiye Uzay Ajansı’nın logosunun hikayesi şu şekilde açıklanıyor; bilinmeze, evrenin derinliklerine kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri Batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından, Doğu‘nun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden, küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirlerine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içerisindeki ‘yıldız’ imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor.