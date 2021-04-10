Türkiye sınırında yasa dışı açılan 100 metrelik tüneli Mehmetçik imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı yazılı bir duyuruda Hatay'a bağlı Reyhanlı ilçesinde Mehmetçik tarafından başarılı bir operasyon yapıldığı bildirildi. İlçenin Suriye sınırında 100 metre uzunluğunda bir tünel tespit edildiğini açıklayan MSB, ülkeye sızmaya çalışan 24 mültecinin de yakalandığı duyurdu.
Bükülmez Hudut Karakolu'nda görevli hudut kahramanlarının yasa dışı olarak yapılan geçişleri engellediği ve teröristlerinde sızmalarında kullanılacağı değerlendirilen söz konusu tünelin kullanılamaz duruma getirildiği ifade edildi.
Son Güncelleme: 10.04.2021 14:51