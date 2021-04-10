Türkiye sınırında yasa dışı açılan 100 metrelik tüneli Mehmetçik imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı yazılı bir duyuruda Hatay'a bağlı Reyhanlı ilçesinde Mehmetçik tarafından başarılı bir operasyon yapıldığı bildirildi. İlçenin Suriye sınırında 100 metre uzunluğunda bir tünel tespit edildiğini açıklayan MSB, ülkeye sızmaya çalışan 24 mültecinin de yakalandığı duyurdu.

Mehmetçiğin dikkati sayesinde Türkiye'ye giriş yapmak için bir tünelin açıldığının fark edildiği ve tünelden ülkeye sızmaya çalışan 24 mülteci grubunun da yakalandığını bildirilirken bölgede yapılan incelemeler sonucunda tünelin diğer ucunun Suriye’de bulunan Atme çadır kentindeki bir eve kadar uzandığı belirlendiği aktarıldı.

Bükülmez Hudut Karakolu'nda görevli hudut kahramanlarının yasa dışı olarak yapılan geçişleri engellediği ve teröristlerinde sızmalarında kullanılacağı değerlendirilen söz konusu tünelin kullanılamaz duruma getirildiği ifade edildi.