Türkiye şehirleri plaka başlangıçları ve il telefon kod numaraları

Türkiye’de her ilin kendine ait plaka kodu vardır. Bu kod o ilin arabalarında kullanılmak üzere çıkmıştır. Ayrıca iller

Şehir İsmi Telefon Kodu Trafik Kodu Adana 322 1 Adıyaman 416 2 Afyon 272 3 Ağrı 472 4 Aksaray 382 68 Amasya 358 5 Ankara 312 6 Antalya 242 7 Ardahan 478 75 Artvin 466 8 Aydın 256 9 Balıkesir 266 10 Bartın 378 74 Batman 488 72 Bayburt 458 69 Bilecik 228 11 Bingöl 426 12 Bitlis 434 13 Bolu 374 14 Burdur 248 15 Bursa 224 16 Çanakkale 286 17 Çankırı 376 18 Çorum 364 19 Denizli 258 20 Diyarbakır 412 21 Düzce 380 81 Edine 284 22 Elazığ 424 23 Erzincan 446 24 Erzurum 442 25 Eskişehir 222 26 Gaziantep 342 27 Giresun 454 28 Gümüşhane 456 29 Hakkari 438 30 Hatay 326 31 Iğdır 476 76 Isparta 246 32 İçel 324 33 İstanbul(Avrupa) 212 34 İstanbul(Asya) 216 34 İzmir 232 35 Kahramanmaraş 344 46 Karabük 370 78 Karaman 338 70 Kars 474 36 Kastamonu 366 37 Kayseri 352 38 Kırklareli 288 39 Kırıkkale 318 71 Kırşehir 386 40 Kilis 342 79 Kocaeli(izmit) 262 41 Konya 332 42 Kütahya 274 43 Malatya 422 44 Manisa 236 45 Mardin 482 47 Muğla 252 48 Muş 436 49 Nevşehir 384 50 Niğde 388 51 Ordu 452 52 Osmaniye 328 80 Rize 464 53 Sakarya(Adapazarı) 264 54 Samsun 362 55 Siirt 484 56 Sinop 368 57 Sivas 346 58 Şanlıurfa 414 63 Şınak 486 73 Tekirdağ 282 59 Tokat 356 60 Trabzon 462 61 Tunceli 428 62 Uşak 276 64 Van 432 65 Yalova 226 77 Yozgat 354 66 Zonguldak 372 67

Bazı küçük yerlerin il olması ile birlikte plaka kodlar alfabetik sıraya bakılmadan 82’den devam etmektedir.

Plaka numaraları neye göre verilmiştir?

Plaka kodları illere göre verilirken esas alınan unsur illerin alfabetik sıraya göre plaka kodları alması olmuştur. İlk plaka kodu verildiği tarihte son il Yozgat’tır. Ancak geçen yılların ardından yeni yerlerin il olması ile birlikte bu alfabetik sıra bozulmuştur. Şu an itibariyle en son ile-imiz 81 plaka kodu ile Düzce’dir.

Plakalar neden gereklidir?

Plakalar tüm özel araçların kimliği adına belirgin bir simgedir. Ülke genelinde araçların kolayca takip edilmesi ve gerekli işlemlerde kolayca bulunabilmesi için araçlara plaka kodu verilmiştir. Her ilin farklı olması illerin bazında araçların kolayca kontrol edilmesini sağlar.

Bir aracın herhangi bir suça karışması halinde de plakası sayesinde o araç ve araç sahibinin kimliği kolayca bulunmaktadır. Ayrıca bir araç kazaya karışması halinde de resmi bir işleme tabi tutulması durumunda plaka kodu ile işlem görmektedir.

Plaka ile numaralandırma ne zaman başlamıştır?

Plaka kodlarının belirlenmesi ve numaralandırmaların yapılması 1962 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten önce böyle bir uygulama olmamasından dolayı birçok sorun ortaya çıkmıştır. Plaka kodları ilk verilmeye başlandığı tarihte ortadaki harflerde aracın bağlı olduğu il veya ilçeye göre verilmekteydi. Bu sayede bir aracın hangi yöreye ait olduğu kolayca belli oluyordu.

Özel plakalar nasıl alınır?

İstenilen plaka bulunulan il ile aynı olmalıdır.

Özel plaka vergileri 5.000 TL ile 15.000 TL arasındadır.

İstenilen plaka başka bir araçta bulunmamalıdır.

Resmi plakaların özellikleri nelerdir?

Bir kişi dilemesi halinde istediği numara ve harflerden oluşan plaka alabilmektedir. Bu plakalar özel plaka olarak geçmekte ve alınması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekildedir:

Resmi plakalar diğer plakalara göre farklıdır. Bu plakalar genelde siyah veya beyaz zemine sahiptir. 11 cm genişlik ve 52 cm yüksekliğe sahip olan bu plakaların sağ köşesinde mavi renkte TR yazmaktadır.

Plaka kodlarındaki harfler neye göre belirlenir?

Plakalarda bulunan harfler aracın bağlı olduğu il veya ilçeye göre verilmektedir. Bu harfler genelde bulunulan ilin harflerine yakın harfler olarak verilir. Birden fazla aynı ilde araç bulunduğundan dolayı harfler birden fazla olmaktadır.

İlk harf bulunulan ilçeyi belirler. Plaka da bulunan diğer harfler ise diğer araçlardan farklı olunması açısından verilen rastgele harflerdir.

Geçici plaka nedir?

Bazı durumlarda bazı araçlara geçici plakalar verilmektedir. Bu plakalar bir süreliğine trafikte geçerlidir. Bu plakaya sahip olan kişilere genellikle yurt dışından gelen kişilerdir. Araçlarda plaka bulunması zorunluluğu olduğundan dolayı bu kişiler geçici plaka alarak araçlarını Türkiye’de sürebilmektedir.

Resmi plakaları kimler kullanabilir?

Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Milletvekilleri

Askeriye

Plaka grupları nelerdir?

Özel plaka

Belediye başkanı veya vali plakası

Üniversite rektör plakası

Polis

Suriyeli kişi plakası

Konsolosluk plakası

Ticari taksi

Resmi plaka

Plaka sorgulama nasıl yapılır?

Herhangi bir kaza sonucunda veya araba almak isteyen kişilerin arabanın hasarlı bölgelerini öğrenmeleri adına plaka önem teşkil etmektedir. Bu kişiler e-devlet sistemi üzerinden kolayca plakaları girerek plakaya ait herhangi kaza veya suçun olup olmadığını görebilme hakkına sahiptir.

SMS ile plaka sorgulama nasıl yapılır?

Araç plakasını 5664’e kısa mesaj olarak yollayan kişiler, araca ait kaza veya hasar bilgilerine ulaşabilirler.

EGM ile plaka sorgulama nasıl yapılır?

Bir araca ait cezaları öğrenmek isteyen kişiler EGM’nin resmi intenet sitesine girerek ilgili bölümden plaka sorgulaması gerçekleştirebilir.