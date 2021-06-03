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Türkiye ne kadar Suriyeli var? 2021 yılı Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı

Suriye'de başlayan iç savaşın arkasından 2012 tarihinden bu yana 3 milyon 672 bin 646 Suriyeli, 'Güvenli liman' tabirini verdikleri Türkiye'ye sığındılar. 525 bin 241 Suriyeli de yaşadıkları İstanbul'un nüfusunun yüzde 3,50'sine oluşturmakta. Suriyelilerin minimum tercih etmiş olduğu şehir ise 23 mülteci ile Bayburt oldu.

03 Haziran 2021 Perşembe 13:31
Türkiye ne kadar Suriyeli var? 2021 yılı Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı
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Türkiye'nin komşusu Suriye'nin Dera şehrinde, 2011 yılının Mart’ından süregelen rejim karşıtı gösteriler, Esad güçlerinin ateşli silahlar kullanması ile dar zamanda tüm Suriye'ye dağıldı. Rejimin bütün uyarılara karşı demokrasi ve hürriyet savunucularına karşı silah doğrultmasından taviz vermemesiyle yazları Suriye’nin bazı bölgelerinde olaylar oldu.

Esad karşıtlarının 'Özgür Suriye Ordusu' ismiyle silahlanarak mukabil vermesi ile karışıklık, iç harbe dönüştü. Olayların sertliğini çoğaltması ve ölümlerin çoğalmasıyla 2012 yılında yurtlarını bırakan halk, ülkelerinden ayrılmaya başladı.

Evlerini bırakan binlerce kişi, 2012 yılından beri Türkiye'ye göç etti. Bu tarihten sonrasında da olayların durmaması, rejimin yanı sıra terör örgütlerinin de olaya dahil olması ile oluşan baskı ortamı, binlerce sivili göçe zorunlu hale getirdi.

Hayatlarına devam etmek amacıyla ülkemizin farklı şehirlerine dağılan Suriyelilerin büyük kısmı, akrabalık ilişkileri ve ülkelerine tekrar gitme umudu ile ülkelerinin sınır şehirlerinde ikamet etmeyi seçtiler.

En az gitmedikleri yer

Aradan geçen müddette ülkemize sığınan Suriyeli rakamı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine bakılırsa 3 milyon 672 bin 646'ya dayandı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine bakılırsa, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en fazla yaşamış olduğu şehir, İstanbul oldu. 525 bin 241 Suriyeli, yaşamlarını devam ettirmek amacıyla geldikleri İstanbul nüfusunun yüzde 3,50'sine muadil geliyor.

Türkiye'ye gelen Suriyelilerin en önde gelen gitmeyi tercih etmedikleri şehir Bayburt. 23 mültecinin yaşamış olduğu Bayburt'un ardından 38 mülteci ile Artvin, 43 mülteci ile Tunceli, 72 mülteci ile Iğdır ve 88 mülteci ile Gümüşhane, Suriyelilerin minimum bulunmuş olduğu şehirler.


Son Güncelleme: 03.06.2021 13:31
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Anahtar Kelimeler:
MülteciSuriyeEsad
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