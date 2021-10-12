Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart ne zaman çıkacak, hangi illerde, nerelerde geçerli olacak? PTT Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin bazı illerinde kullanılabilecek olan tek ulaşım kartı için hazırlıklarına başlandı. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda bulunan PTT standında Türkiye Kart hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kart nedir?

PTT tarafından uygulamaya alınacak olan ve Türkiye’de geçerli olacak toplu ulaşım kartı Türkiye Kart, vatandaşların başka şehirlerde, tek bir ulaşım kartı kullanmalarını amaçlamaktadır. Bu konuya dair PTT Genel Müdürü, gerçekleşmesi amaçlanan bu projenin dünyada önek bir teknoloji olduğu ifadelerini kullandı. Türkiye Kart ile farklı şehirlerde kullanılan ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüştürülmesi hedefleniyor.

Türkiye Kart ne zaman çıkacak?

Daha öncede bu tarz bir konu üzerinde tartışmalar yapıldığını ve kararlarının alınmış olduğu bir uygulama olduğunu belirten PTT Genel Müdürü Gülten, Türkiye Kart hakkında yapmış olduğu açıklamasında, “Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak.” sözlerine yer vererek bir kişinin İstanbul’dan almış olduğu bir kartta eğer Türkiye Kart özelliği varsa Konya’daki toplu ulaşım araçlarına binebileceği öneğini vererek durumu biraz daha açık bir hale getirdi.

Türkiye'deki tüm belediyelere, toplu ulaşımda kartların Türkiye Kart özelliği kazanmasına teşvik etme amacıyla Bakanlıkları tarafından bu özelliğin duyurulduğunu belirten Gülten, tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye bir davet yazısı gönderdi.