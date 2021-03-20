İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'ni fesih mi etti? Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden neden ayrıldı? Resmi Gazete'de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili alınan kararlar neler? Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla beraber İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekildiği görüldü. Alınan bu karar sonrasında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden neden çekildiği ve sözleşmenin içeriğinde hangi maddelerin yer aldığı merak edilmeye başlandı.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:39
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?
Takip Et:

20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamış olduğu karar neticesinde, Türkiye tek taraflı olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamış olduğu karaname içeriğinde, “3718 sayılı kararda “Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

11 Mayısıs 2011’de imzaya açılan ve ilk imzacı olarak da Türkiye’nin bulunduğu, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile İstanbul Sözleşmesi feshedildi.

Tam ismi “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan ve kamuoyunda bilinen ismiyle İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konuda olan yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

İstanbul Sözleşmesi’nin amacı nedir?

Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınların güçlendirilmesi de dahil olmak üzere kadın ve erkek arasında temel eşitliğe teşvik edilmesi;

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve onlara yardım etmek için kapsamlı çerçeve, politikalar ve önlemler geliştirmek;

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak için uluslararası iş birliği teşvik edilmesi

Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsemek için etkili iş birliğini sağlamak için kuruluşlara ve kanun uygulayıcılara destek ve yardım sağlamak.

İstanbul Sözleşmesi’nin kapsamı

Sözleşme, aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadınları ciddi şekilde etkileyen kadına yönelik her tür şiddet için geçerli olmaktadır.

Taraflar, sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurlarına uygulamaya teşvik edilmektedir. Taraflar bu sözleşmenin hükümlerini uygularken, cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınlara özel dikkat gösterilir.

Sözleşme, barış zamanında ve silahlı çatışma durumlarında geçerlidir.

Sözleşme kapsamındaki suçlar

Sözleşme taraf devletlere, aşağıda yer alan davranışlara yönelik cezai veya başka bir hukuki yaptırım öngörmeyi zorunlu kılar:

– Ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik)

– Taciz amaçlı takip;

– Tecavüz dahil, cinsel şiddet;

– Cinsel taciz;

– Zorla evlendirme;

– Kadınların sünnet edilmesi;

– Kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama.

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Istanbul SözleşmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
Ölümcül Masumiyet film konusu ve oyuncuları - Deadly Illusions filmi konusu
Ölümcül Masumiyet film konusu ve oyuncuları - Deadly Illusions filmi konusu
Kahve falında diz çökmüş biri görmenin anlamı nedir? Falda diz çökmüş biri görmenin anlamı ve yorumu
Kahve falında diz çökmüş biri görmenin anlamı nedir? Falda diz çökmüş biri görmenin anlamı ve yorumu
Yarın hava nasıl olacak? 21 Mart 2021 Pazar hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 21 Mart 2021 Pazar hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
Kahve falında insan silüeti görmenin anlamı nedir? Falda insan silüeti görme anlamı
Kahve falında insan silüeti görmenin anlamı nedir? Falda insan silüeti görme anlamı

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı dizisinde Balca karakterini İlayda Çevik canlandırıyor
Bugün 20 Mart Cumartesi kimin maçı var? 20 Mart hangi maçlar var?
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?
Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
20 Mart 2021 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 20 Mart 2021 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterini Feyza Işık canlandırıyor
TRT1 Gönül Dağı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı ne? Burak Tozkoparan oynadığı diziler
Gönül Dağı Taner kimdir? Berk Atan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan'ın yer aldığı diziler
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabirleri ve yorumları
Kırmızı Oda dizisindeki Meliha’nın kızı karakteri kimdir? Deniz Altan nereli, yaşı kaç?
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner hakkında bilgiler
Trabzonspor MKE Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - TS Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gönül Dağı Elif kimdir? Zümre Meğreli biyografisi
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisindeki Efe Akman karakteri kimdir? Ali Ersan Duru nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.