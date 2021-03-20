Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?

20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamış olduğu karar neticesinde, Türkiye tek taraflı olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamış olduğu karaname içeriğinde, “3718 sayılı kararda “Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

11 Mayısıs 2011’de imzaya açılan ve ilk imzacı olarak da Türkiye’nin bulunduğu, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile İstanbul Sözleşmesi feshedildi.

Tam ismi “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan ve kamuoyunda bilinen ismiyle İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konuda olan yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

İstanbul Sözleşmesi’nin amacı nedir?

Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınların güçlendirilmesi de dahil olmak üzere kadın ve erkek arasında temel eşitliğe teşvik edilmesi;

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve onlara yardım etmek için kapsamlı çerçeve, politikalar ve önlemler geliştirmek;

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak için uluslararası iş birliği teşvik edilmesi

Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsemek için etkili iş birliğini sağlamak için kuruluşlara ve kanun uygulayıcılara destek ve yardım sağlamak.

İstanbul Sözleşmesi’nin kapsamı

Sözleşme, aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadınları ciddi şekilde etkileyen kadına yönelik her tür şiddet için geçerli olmaktadır.

Taraflar, sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurlarına uygulamaya teşvik edilmektedir. Taraflar bu sözleşmenin hükümlerini uygularken, cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınlara özel dikkat gösterilir.

Sözleşme, barış zamanında ve silahlı çatışma durumlarında geçerlidir.

Sözleşme kapsamındaki suçlar

Sözleşme taraf devletlere, aşağıda yer alan davranışlara yönelik cezai veya başka bir hukuki yaptırım öngörmeyi zorunlu kılar:

– Ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik)

– Taciz amaçlı takip;

– Tecavüz dahil, cinsel şiddet;

– Cinsel taciz;

– Zorla evlendirme;

– Kadınların sünnet edilmesi;

– Kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama.