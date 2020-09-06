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Türkiye illeri plaka kodları sıralaması! Hangi şehirin plakası kaçla başlıyor?

Gündemi bir süredir meşgul eden Türkiye illeri plaka kodları sıralaması! Hangi şehirin plakası kaçla başlıyor? haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 6 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 06.09.2020li haberimizden Türkiye illeri plaka kodları sıralaması! Hangi şehirin plakası kaçla başlıyor? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

06 Eylül 2020 Pazar 23:01
Türkiye illeri plaka kodları sıralaması! Hangi şehirin plakası kaçla başlıyor?
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Türkiye’de her ilin kendine ait plaka kodu vardır. Bu kod o ilin arabalarında kullanılmak üzere çıkmıştır. Ayrıca iller

Şehir İsmi

Telefon Kodu

Trafik Kodu
  • Adana
  • 322
  • 1
  • Adıyaman
  • 416
  • 2
  • Afyon
  • 272
  • 3
  • Ağrı
  • 472
  • 4
  • Aksaray
  • 382
  • 68
  • Amasya
  • 358
  • 5
  • Ankara
  • 312
  • 6
  • Antalya
  • 242
  • 7
  • Ardahan
  • 478
  • 75
  • Artvin
  • 466
  • 8
  • Aydın
  • 256
  • 9
  • Balıkesir
  • 266
  • 10
  • Bartın
  • 378
  • 74
  • Batman
  • 488
  • 72
  • Bayburt
  • 458
  • 69
  • Bilecik
  • 228
  • 11
  • Bingöl
  • 426
  • 12
  • Bitlis
  • 434
  • 13
  • Bolu
  • 374
  • 14
  • Burdur
  • 248
  • 15
  • Bursa
  • 224
  • 16
  • Çanakkale
  • 286
  • 17
  • Çankırı
  • 376
  • 18
  • Çorum
  • 364
  • 19
  • Denizli
  • 258
  • 20
  • Diyarbakır
  • 412
  • 21
  • Düzce
  • 380
  • 81
  • Edine
  • 284
  • 22
  • Elazığ
  • 424
  • 23
  • Erzincan
  • 446
  • 24
  • Erzurum
  • 442
  • 25
  • Eskişehir
  • 222
  • 26
  • Gaziantep
  • 342
  • 27
  • Giresun
  • 454
  • 28
  • Gümüşhane
  • 456
  • 29
  • Hakkari
  • 438
  • 30
  • Hatay
  • 326
  • 31
  • Iğdır
  • 476
  • 76
  • Isparta
  • 246
  • 32
  • İçel
  • 324
  • 33
  • İstanbul(Avrupa)
  • 212
  • 34
  • İstanbul(Asya)
  • 216
  • 34
  • İzmir
  • 232
  • 35
  • Kahramanmaraş
  • 344
  • 46
  • Karabük
  • 370
  • 78
  • Karaman
  • 338
  • 70
  • Kars
  • 474
  • 36
  • Kastamonu
  • 366
  • 37
  • Kayseri
  • 352
  • 38
  • Kırklareli
  • 288
  • 39
  • Kırıkkale
  • 318
  • 71
  • Kırşehir
  • 386
  • 40
  • Kilis
  • 342
  • 79
  • Kocaeli(izmit)
  • 262
  • 41
  • Konya
  • 332
  • 42
  • Kütahya
  • 274
  • 43
  • Malatya
  • 422
  • 44
  • Manisa
  • 236
  • 45
  • Mardin
  • 482
  • 47
  • Muğla
  • 252
  • 48
  • Muş
  • 436
  • 49
  • Nevşehir
  • 384
  • 50
  • Niğde
  • 388
  • 51
  • Ordu
  • 452
  • 52
  • Osmaniye
  • 328
  • 80
  • Rize
  • 464
  • 53
  • Sakarya(Adapazarı)
  • 264
  • 54
  • Samsun
  • 362
  • 55
  • Siirt
  • 484
  • 56
  • Sinop
  • 368
  • 57
  • Sivas
  • 346
  • 58
  • Şanlıurfa
  • 414
  • 63
  • Şınak
  • 486
  • 73
  • Tekirdağ
  • 282
  • 59
  • Tokat
  • 356
  • 60
  • Trabzon
  • 462
  • 61
  • Tunceli
  • 428
  • 62
  • Uşak
  • 276
  • 64
  • Van
  • 432
  • 65
  • Yalova
  • 226
  • 77
  • Yozgat
  • 354
  • 66
  • Zonguldak
  • 372
  • 67

Bazı küçük yerlerin il olması ile birlikte plaka kodlar alfabetik sıraya bakılmadan 82’den devam etmektedir.

Plaka numaraları neye göre verilmiştir?

Plaka kodları illere göre verilirken esas alınan unsur illerin alfabetik sıraya göre plaka kodları alması olmuştur. İlk plaka kodu verildiği tarihte son il Yozgat’tır. Ancak geçen yılların ardından yeni yerlerin il olması ile birlikte bu alfabetik sıra bozulmuştur. Şu an itibariyle en son ile-imiz 81 plaka kodu ile Düzce’dir.

Plakalar neden gereklidir?

Plakalar tüm özel araçların kimliği adına belirgin bir simgedir. Ülke genelinde araçların kolayca takip edilmesi ve gerekli işlemlerde kolayca bulunabilmesi için araçlara plaka kodu verilmiştir. Her ilin farklı olması illerin bazında araçların kolayca kontrol edilmesini sağlar.

Bir aracın herhangi bir suça karışması halinde de plakası sayesinde o araç ve araç sahibinin kimliği kolayca bulunmaktadır. Ayrıca bir araç kazaya karışması halinde de resmi bir işleme tabi tutulması durumunda plaka kodu ile işlem görmektedir.

Plaka ile numaralandırma ne zaman başlamıştır?

Plaka kodlarının belirlenmesi ve numaralandırmaların yapılması 1962 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten önce böyle bir uygulama olmamasından dolayı birçok sorun ortaya çıkmıştır. Plaka kodları ilk verilmeye başlandığı tarihte ortadaki harflerde aracın bağlı olduğu il veya ilçeye göre verilmekteydi. Bu sayede bir aracın hangi yöreye ait olduğu kolayca belli oluyordu.

Özel plakalar nasıl alınır?


Bir kişi dilemesi halinde istediği numara ve harflerden oluşan plaka alabilmektedir. Bu plakalar özel plaka olarak geçmekte ve alınması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekildedir:

  • İstenilen plaka bulunulan il ile aynı olmalıdır.
  • Özel plaka vergileri 5.000 TL ile 15.000 TL arasındadır.
  • İstenilen plaka başka bir araçta bulunmamalıdır.

Resmi plakaların özellikleri nelerdir?

Resmi plakalar diğer plakalara göre farklıdır. Bu plakalar genelde siyah veya beyaz zemine sahiptir. 11 cm genişlik ve 52 cm yüksekliğe sahip olan bu plakaların sağ köşesinde mavi renkte TR yazmaktadır.

Plaka kodlarındaki harfler neye göre belirlenir?

Plakalarda bulunan harfler aracın bağlı olduğu il veya ilçeye göre verilmektedir. Bu harfler genelde bulunulan ilin harflerine yakın harfler olarak verilir. Birden fazla aynı ilde araç bulunduğundan dolayı harfler birden fazla olmaktadır.

İlk harf bulunulan ilçeyi belirler. Plaka da bulunan diğer harfler ise diğer araçlardan farklı olunması açısından verilen rastgele harflerdir.

Geçici plaka nedir?

Bazı durumlarda bazı araçlara geçici plakalar verilmektedir. Bu plakalar bir süreliğine trafikte geçerlidir. Bu plakaya sahip olan kişilere genellikle yurt dışından gelen kişilerdir. Araçlarda plaka bulunması zorunluluğu olduğundan dolayı bu kişiler geçici plaka alarak araçlarını Türkiye’de sürebilmektedir.

Resmi plakaları kimler kullanabilir?

  • Cumhurbaşkanlığı
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
  • Milletvekilleri
  • Askeriye

Plaka grupları nelerdir?

  • Özel plaka
  • Belediye başkanı veya vali plakası
  • Üniversite rektör plakası
  • Polis
  • Suriyeli kişi plakası
  • Konsolosluk plakası
  • Ticari taksi
  • Resmi plaka

Plaka sorgulama nasıl yapılır?

Herhangi bir kaza sonucunda veya araba almak isteyen kişilerin arabanın hasarlı bölgelerini öğrenmeleri adına plaka önem teşkil etmektedir. Bu kişiler e-devlet sistemi üzerinden kolayca plakaları girerek plakaya ait herhangi kaza veya suçun olup olmadığını görebilme hakkına sahiptir.

SMS ile plaka sorgulama nasıl yapılır?

Araç plakasını 5664’e kısa mesaj olarak yollayan kişiler, araca ait kaza veya hasar bilgilerine ulaşabilirler.

EGM ile plaka sorgulama nasıl yapılır?

Bir araca ait cezaları öğrenmek isteyen kişiler EGM’nin resmi intenet sitesine girerek ilgili bölümden plaka sorgulaması gerçekleştirebilir.



Son Güncelleme: 06.09.2020 23:01
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